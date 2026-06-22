Идеальные для лета: 3 прически боб, которые легко уложить феном

С наступлением жаркого сезона ежедневное использование горячих приборов и множества средств для укладки становится настоящим испытанием для волос. Часто после мытья головы хочется просто оставить пряди сохнуть естественным путем, не тратя время на укладку. Из-за этого короткая стрижка может показаться рискованным шагом, ведь большинство каре ассоциируются со сложным и длительным уходом.

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Однако правильно подобранная и профессионально выполненная стрижка способна выглядеть роскошно без каких-либо усилий. Специалисты из myself.de предложили три великолепные модификации боба, которые идеально подойдут для максимально непринужденного летнего образа.

Волнистый боб

Эта прическа имеет особую слегка слоистую структуру, которая позволяет естественным кудрям и легким волнам раскрыться в полную силу. Длинные слои на кончиках эффективно защищают стрижку от эффекта "плоских" волос, придавая прическе желаемый объем и динамику без горячей укладки. Модель гарантирует максимальный результат при минимальных усилиях: после душа достаточно лишь слегка сжать пряди пальцами. Чтобы подчеркнуть красивую текстуру волн, можно нанести небольшое количество легкого солевого спрея или несмываемого кондиционера.

Блант боб

Традиционный тупой боб характеризуется ровным и четким срезом без видимых слоев, что обеспечивает графичность формы даже при полном отсутствии фена. Для волос, которые сохнут естественным образом, стилисты рекомендуют выбирать несколько смягченную вариацию этого минималистичного дизайна с деликатной текстурой на кончиках. Такая стрижка – идеальное решение для обладательниц прямых или тонких волос, поскольку она всегда выглядит аккуратно и ухоженно. После мытья пряди достаточно лишь слегка расчесать, а для дополнительного блеска и эластичности можно воспользоваться легкой масляной сывороткой.

Французский боб

Эта стрижка обычно заканчивается на уровне между губами и подбородком и очень часто дополняется мягкой челкой. Главное очарование прически заключается в эффекте легкой, стильной небрежности и естественном движении волос, которое лучше всего проявляется именно во время сушки на свежем воздухе. Благодаря короткой длине пряди высыхают очень быстро, придавая образу свежесть и знаменитый парижский шарм. Чтобы избежать излишней пушистости, на влажные пряди наносят несмываемое средство для ухода, а для прикорневого объема волосы слегка сминают пальцами у основания. Челку при этом можно оставить абсолютно свободной или непринужденно зачесать вбок.

OBOZ.UA ранее писал о прическах, которые стоит выбирать летом.

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