Идеально подходит к джинсам или платьям: назван самый модный цвет обуви осени 2025. Фото

Осень – замечательное время года, что позволяет создавать интересные многослойные образы, важным элементом которых всегда является обувь. В течение дождливого сезона модницы довольно часто отдают предпочтение черным сапогам или туфлям, однако в этом году стоит обратить внимание на значительно более интересный оттенок, который уже стал главным трендом, а именно бордовый.

Видео дня

Этот вневременной цвет обуви прекрасно сочетается как с удобными джинсами, так и с элегантными платьями. Бордовый – достаточно нейтральный оттенок, который не затмит другие элементы вашего аутфита, но в то же время довольно смелый, чтобы добавить интересной "изюминки". Редакторы издания Who What Wear собрали лучшие варианты образов с трендовым цветом обуви этой осени.

Бордовые ботинки с зауженными носками идеально сочетаются с темно-синими джинсами и ярким поло в полоску. Дополнить этот лук можно объемной курткой и сумкой.

Беспроигрышным вариантом будет скомбинировать в одном аутфите два элемента темно-красного оттенка. Попробуйте стилизовать бордовые балетки с помощью кожанки такого же цвета, джинсов wide-leg с низкой посадкой и белой футболки.

Вы точно не останетесь без внимания, если объедините в одном луке приталенное серое платье с воротничком в клетку и темно-красные мюли на каблуках.

Эффектного акцента бордовые туфли могут добавить монохромному аутфиту. Черное мини-платье, капроновые колготы с узором и обувь в трендовом цвете – идеальное сочетание этой осени.

Самый модный оттенок осеннего сезона 2025 прекрасно подойдет и для более делового аутфита. Скомбинируйте бордовые туфли-лодочки, молочную рубашку и приталенный пиджак, и вы будете выглядеть непревзойденно.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что в моду неожиданно вернулись "пиратские" сапоги Кейт Мосс из 2000-х.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!