7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Короткие ногти становятся все более популярными. Они гораздо более практичны и требуют меньше ухода.

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Но выбрать цвет лака для коротких ногтей не всегда просто. Поэтому показываем вам 7 изысканных цветов, которые используют эксперты по маникюру, пишет Who What Wear.

Черная вишня

Этот элегантный цвет ногтей не имеет никаких признаков выхода из моды. Только посмотрите, как хорошо выглядят ногти с этим цветом.

Зеленая мята

Большинство любит выбирать пастельные оттенки для коротких ногтей, и понятно почему – светлые цвета действительно помогают выделить короткие ногти. Как насчет мятно-зеленого? Независимо от того, любите ли вы нейл-арт или предпочитаете более минимальный подход, варианты этого оттенка безграничны.

Красный

Но кто сказал, что яркие цвета на короткие ногти нельзя? Ведь нет ничего шикарнее классического красного маникюра. Совместите это с более короткой формой ногтей, и вы станете абсолютной победительницей.

Нюдовые

Говоря о классических оттенках, невозможно не включить нюдовый вид ногтей. Рецепт идеального маникюра, не требующий ухода: короткие ногти и прозрачный слой лака для ногтей нюдового цвета. Это может показаться очень простым, но нельзя отрицать, насколько изысканный вид это имеет.

Темно-синий

Еще один нейл-тренд – это темно-синие ногти. Хотя более популярными, кажется, считают небесно-голубые ногти, но темно-синий имеет очень красивый вид. Особенно на короткой форме ногтей. Если вы хотите иметь шикарное покрытие, но не желаете выбирать нейтральный цвет, обратите внимание на этот оттенок.

Сиреневый

Как упоминалось выше, пастельные оттенки являются отличным выбором для коротких ногтей, поэтому сиреневый цвет – отличный вариант.

Черный

Если вы готовы к смелым цветам, выбирайте черный. Этот шикарный маникюр выглядит очень хорошо на короткой форме ногтей.

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