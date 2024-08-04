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7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Анна Боклажук
Lady Oboz
3 минуты
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7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Короткие ногти становятся все более популярными. Они гораздо более практичны и требуют меньше ухода.

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Но выбрать цвет лака для коротких ногтей не всегда просто. Поэтому показываем вам 7 изысканных цветов, которые используют эксперты по маникюру, пишет Who What Wear.

Черная вишня

7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Этот элегантный цвет ногтей не имеет никаких признаков выхода из моды. Только посмотрите, как хорошо выглядят ногти с этим цветом.

Зеленая мята

7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Большинство любит выбирать пастельные оттенки для коротких ногтей, и понятно почему – светлые цвета действительно помогают выделить короткие ногти. Как насчет мятно-зеленого? Независимо от того, любите ли вы нейл-арт или предпочитаете более минимальный подход, варианты этого оттенка безграничны.

Красный

7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Но кто сказал, что яркие цвета на короткие ногти нельзя? Ведь нет ничего шикарнее классического красного маникюра. Совместите это с более короткой формой ногтей, и вы станете абсолютной победительницей.

Нюдовые

7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Говоря о классических оттенках, невозможно не включить нюдовый вид ногтей. Рецепт идеального маникюра, не требующий ухода: короткие ногти и прозрачный слой лака для ногтей нюдового цвета. Это может показаться очень простым, но нельзя отрицать, насколько изысканный вид это имеет.

Темно-синий

7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Еще один нейл-тренд – это темно-синие ногти. Хотя более популярными, кажется, считают небесно-голубые ногти, но темно-синий имеет очень красивый вид. Особенно на короткой форме ногтей. Если вы хотите иметь шикарное покрытие, но не желаете выбирать нейтральный цвет, обратите внимание на этот оттенок.

Сиреневый

7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Как упоминалось выше, пастельные оттенки являются отличным выбором для коротких ногтей, поэтому сиреневый цвет – отличный вариант.

Черный

7 изысканных цветов, которые имеют невероятно роскошный вид на коротких ногтях

Если вы готовы к смелым цветам, выбирайте черный. Этот шикарный маникюр выглядит очень хорошо на короткой форме ногтей.

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