Идеальная прическа на осень: понадобится всего 30 секунд
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Отпуск позади, по утрам снова приходится спешить по всем семейным и личным делам, поэтому времени на сложные укладки волос обычно не остается. Похоже, именно поэтому тренды осени 2026 года предлагают прическу, на создание которой уходят считанные секунды.
В этом сезоне в моде будет расслабленный пучок Flip Bun. Он прост в исполнении, выглядит стильно, а из подручных средств понадобится всего одна резинка для волос. Издание Myself рассказало, как легко воссоздать этот образ и почему он идеально подходит для осени.
Что такое Flip Bun
Эта прическа, по сути, представляет собой нечто среднее между привычным хвостом и пучком. Вместо того чтобы полностью продевать волосы через резинку или долго их закручивать, на последнем витке вы продеваете их лишь частично. Благодаря этому образуется петля, а кончики и основная длина свободно свисают вниз.
Как сделать эту прическу за 30 секунд
Все, что вам понадобится, это резинка и меньше полуминуты времени. Вот пошаговая инструкция.
- Соберите волосы. Зачешите или просто пригладьте волосы назад. Делать пробор по центру, сбоку или вообще обойтись без него – решать вам.
- Возьмите резинку. Зафиксируйте волосы так, как будто делаете обычный хвост.
- Не протягивайте волосы до конца. На последнем витке остановитесь до того, как все пряди пройдут через резинку. Примерно четверть длины должна остаться снаружи и свободно свисать. Готово!
От небрежного до гладкого: вариации Flip Bun
В зависимости от того, как вы уложите волосы, Flip Bun каждый раз будет выглядеть по-новому. На каждый день достаточно слегка зачесать волосы назад пальцами и не слишком приглаживать сам пучок. Это создаст непринуждённый эффект лёгкой небрежности.
Если же хочется чего-то более элегантного, сделайте гладкий Flip Bun или создайте его с эффектом "мокрых волос". Для этого нанесите немного геля у корней и по длине, гладко зачешите волосы назад, а затем соберите в пучок.
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