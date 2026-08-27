Идеальная прическа на осень: понадобится всего 30 секунд

Отпуск позади, по утрам снова приходится спешить по всем семейным и личным делам, поэтому времени на сложные укладки волос обычно не остается. Похоже, именно поэтому тренды осени 2026 года предлагают прическу, на создание которой уходят считанные секунды.

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В этом сезоне в моде будет расслабленный пучок Flip Bun. Он прост в исполнении, выглядит стильно, а из подручных средств понадобится всего одна резинка для волос. Издание Myself рассказало, как легко воссоздать этот образ и почему он идеально подходит для осени.

Что такое Flip Bun

Эта прическа, по сути, представляет собой нечто среднее между привычным хвостом и пучком. Вместо того чтобы полностью продевать волосы через резинку или долго их закручивать, на последнем витке вы продеваете их лишь частично. Благодаря этому образуется петля, а кончики и основная длина свободно свисают вниз.

Как сделать эту прическу за 30 секунд

Все, что вам понадобится, это резинка и меньше полуминуты времени. Вот пошаговая инструкция.

Соберите волосы. Зачешите или просто пригладьте волосы назад. Делать пробор по центру, сбоку или вообще обойтись без него – решать вам.

или просто пригладьте волосы назад. Делать пробор по центру, сбоку или вообще обойтись без него – решать вам. Возьмите резинку. Зафиксируйте волосы так, как будто делаете обычный хвост.

Зафиксируйте волосы так, как будто делаете обычный хвост. Не протягивайте волосы до конца. На последнем витке остановитесь до того, как все пряди пройдут через резинку. Примерно четверть длины должна остаться снаружи и свободно свисать. Готово!

От небрежного до гладкого: вариации Flip Bun

В зависимости от того, как вы уложите волосы, Flip Bun каждый раз будет выглядеть по-новому. На каждый день достаточно слегка зачесать волосы назад пальцами и не слишком приглаживать сам пучок. Это создаст непринуждённый эффект лёгкой небрежности.

Если же хочется чего-то более элегантного, сделайте гладкий Flip Bun или создайте его с эффектом "мокрых волос". Для этого нанесите немного геля у корней и по длине, гладко зачешите волосы назад, а затем соберите в пучок.

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