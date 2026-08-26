Какие прически будут в моде этой осенью: лучшие варианты стрижки "боб"

Хотя боб на самом деле никогда не выходил из моды, этой осенью он претерпевает небольшие изменения. И это очень кстати: после солнца, жары и отпусков с началом нового сезона многим хочется перемен, в том числе и в прическе.

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Самое приятное, что актуальные варианты легко укладываются и при этом выглядят так, будто вы только что вышли из салона. Эксперты Myself рассказали о главных трендах осени 2026 года.

Микробоб

Микробоб – короткая, смелая и чрезвычайно современная прическа. Волосы достигают уровня скул или заканчиваются у ушей, а главный акцент делается на четких линиях. Такая стрижка вряд ли подойдет тем, кто не готов к кардинальным изменениям, зато точно будет привлекать внимание.

Благодаря короткой длине волосы визуально кажутся гуще, поэтому микробоб особенно хорошо подходит обладательницам тонких волос. Чаще всего его носят гладким, хотя легкая текстура тоже выглядит великолепно. Единственный нюанс – форму придётся регулярно обновлять, ведь волосы довольно быстро отрастают.

Удлиненный боб

Удлиненный боб, или лоб, заканчивается чуть ниже ключиц. Это отличный вариант для тех, кто хочет укоротить волосы, но не готов к радикальной стрижке.

Такая прическа остается актуальной независимо от трендов: она современная, универсальная и подходит к разным стилям. Удлиненный боб можно носить гладким, волнистым, объемным или небрежно уложенным.

Боб с мягкими контурами

Soft Curve Bob отличается округлой, мягкой формой. Кончики волос слегка закручиваются внутрь и деликатно обрамляют лицо, благодаря чему прическа выглядит плавно и гармонично. Чаще всего длина достигает подбородка.

Такой боб смягчает черты лица. Для укладки достаточно подкрутить кончики внутрь круглой щеткой во время сушки или сформировать легкий изгиб с помощью утюжка для волос.

Французский боб

Французский боб довольно короткий: обычно волосы достигают линии челюсти или скул. Часто такую стрижку дополняют челкой.

Её главная особенность – нарочитая легкость и слегка игривый вид. Французский боб обладает характерным парижским шармом и лучше всего смотрится без чрезмерно тщательной укладки. Волосы можно просто высушить естественным образом или сделать лёгкие волны.

Шегги-боб

Главная изюминка шегги-боба – его намеренная несовершенность. Многочисленные слои и рваные кончики создают текстуру и эффект легкой небрежности.

Важно, чтобы такая прическа не была слишком аккуратной – именно в этом ее особенность. Для укладки можно воспользоваться текстурирующим спреем, а затем дать волосам высохнуть естественным образом.

Блант-боб

Блант-боб отличается четким, ровным срезом без слоев. Все волосы имеют одинаковую длину и заканчиваются прямой линией, что делает прическу особенно выразительной.

Благодаря ровному срезу волосы визуально кажутся гуще и объемнее. Наиболее эффектно такой боб смотрится на гладких, прямых волосах.

Волнистый боб

Wavy Bob – это боб с мягкими, непринужденными волнами. Обычно его длина варьируется от подбородка до плеч.

Главное в такой прическе – естественная текстура, движение и легкость. Идеально сформированные локоны здесь не нужны. Волнистый боб подходит практически к любой форме лица и не требует сложной ежедневной укладки. Чтобы создать нужный эффект, достаточно сделать легкие волны плойкой или утюжком, оставив кончики чуть более прямыми.

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