Идеальная летняя обувь из 2000-х снова в моде: с чем ее носить

Мюли на каблуке – та самая обувь с открытой пяткой, которая была хитом начала нулевых, снова возвращается на модный олимп. Элегантные пары разных брендов быстро завоевывают сердца модниц благодаря своей универсальности и комфорту.

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Как пишет Harper's Bazaar, мюли стали настоящей сенсацией этого лета. Они появляются в Instagram-аккаунтах звезд, на модных показах и в гардеробах обычных женщин, которые оценили их практичность.

Секрет популярности легкой пары обуви заключается в их способности мгновенно превратить любой кэжуал-образ в элегантный наряд. Отсутствие задника делает щиколотку визуально тоньше, а тонкий каблук добавляет женственности даже самому простому летнему аутфиту.

Эта обувь идеально подходит для жаркой погоды, ведь нога "дышит", а стопа не преет. Мировые знаменитости в своих аккаунтах все чаще публикуют луки с мюлями.

Хейли Бибер позировала в черных кожаных мюлях с зеленым атласным платьем без бретелек, а Девон Ли Карлсон продемонстрировала бежевую пару в сочетании с белым мини-платьем в стиле бохо.

Мюли на каблуке сочетают в себе преимущества сандалий и туфель. Они обеспечивают необходимую вентиляцию в жаркую погоду, но при этом выглядят гораздо элегантнее, чем обычные летние сандалии. Тонкая шпилька визуально удлиняет ноги, а минималистичный дизайн позволяет сочетать их с разнообразными образами.

Ранее OBOZ.UA писал о том, какая обувь будет модной летом 2025.

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