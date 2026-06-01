Худшие прически, привлекающие внимание к залысинам: какие выбрать взамен

Борьба с поредением волос часто заставляет полностью пересмотреть ежедневные привычки в уходе и моделировании прически. Определенные варианты укладок имеют тенденцию подчеркивать залысины, поскольку они слишком сильно оголяют кожу головы или утяжеляют пряди.

В противоположность им, правильные стилистические решения помогают создать объем, текстуру и необходимую маскировку именно там, где это нужно больше всего. Если вы хотите, чтобы ваша шевелюра выглядела гуще и здоровее, стоит отказаться от нескольких распространенных ошибок.

Эксперты из shefinds.com выделили семь популярных причесок, которые только вредят редким волосам, и предлагают разумные альтернативы для решения этой проблемы.

Гладкий прямой пробор по центру

Ровный пробор по центру становится серьезным вызовом для поредевших волос, поскольку он создает четкую линию посередине головы и акцентирует на зоне, где уменьшилась густота прядей. Идеально гладкий финиш полностью лишает корни привлекательного объема, из-за чего прическа кажется плоской. Хотя центральный пробор не является абсолютно запрещенным, он подходит преимущественно для от природы густых волос.

Что выбрать взамен:

Стилисты советуют сделать мягкий пробор по центру, дополнив его челкой-шторкой и прикорневым объемом. Это позволит сохранить сбалансированный вид прически, добавив объема вокруг проблемных участков.

Абсолютно прямые волосы

Вытянутые утюжком пряди делают тонкую шевелюру визуально еще более редкой, ведь такой подход полностью ликвидирует текстуру, естественное движение и густоту. Когда волосы плотно прилегают к голове, отдельные пряди перестают отделяться друг от друга, что делает залысины более заметными и уменьшает общий объем по всей длине.

Что выбрать взамен:

Попробуйте сделать легкие волны или мягкую укладку феном, которая обеспечит подвижность локонов. Даже едва заметные изгибы прядей способны создать стойкую иллюзию высокой плотности и пышности.

Тугой гладкий хвост

Такая прическа предполагает сильное натягивание волос назад от лица, что практически не оставляет возможностей скрыть поредение в зоне висков, макушки или вдоль линии роста. Кроме того, постоянное сильное натяжение создает дополнительный стресс для хрупких прядей, провоцируя их ломкость. Несмотря на свой элегантный и опрятный вид, такой хвост лишь выставляет напоказ зоны, которые обычно хочется замаскировать.

Что выбрать взамен:

Сделайте свободный текстурированный хвост с дополнительным объемом на макушке и выпустите несколько прядей, обрамляющих лицо. Такой мягкий финиш создаст иллюзию густоты и уменьшит видимость кожи головы.

Блант-боб с прямым пробором

Ровный боб с прямым срезом прекрасно создает эффект густых кончиков, однако в сочетании с четким центральным пробором он может испортить общее впечатление. Геометричность такого среза направляет взгляд прямо на кожу головы, особенно при отсутствии прикорневого объема. Без текстуры и динамики эта стрижка часто выглядит безжизненной и плоской.

Что выбрать взамен:

Вы можете оставить любимый боб, но сместить пробор немного в сторону от центра и добавить волосам легкой текстуры. Эта простая корректировка поможет приподнять волосы у корней и визуально скроет редкие участки.

Выпрямленная пикси

Короткие стрижки пикси считаются отличным выбором для тонких волос, однако вариант с использованием утюжка действует с точностью до наоборот. Разглаживание прядей по направлению к коже головы лишает стрижку необходимой текстуры и высоты, которые отвечают за создание эффекта густоты. В результате редкие волосы на макушке становятся слишком заметными.

Что выбрать взамен:

Попросите своего парикмахера сделать текстурированное пикси с более длинными слоями сверху. Оформление такой прически с помощью легких текстурирующих средств и создания объема мгновенно освежит образ.

Зачес на одну сторону

Попытка кардинально перекинуть все волосы на одну сторону, чтобы скрыть залысины, обычно дает противоположный эффект. Контраст между слишком объемной стороной и полностью оголенной зоной под ней становится очень очевидным, а сама укладка выглядит неестественно. Кроме того, первый же порыв ветра или повышенная влажность легко разрушат такую конструкцию и откроют проблемное место.

Что выбрать взамен:

Вместо этого выберите каскадный боковой пробор с умеренным объемом у корней без радикального перебрасывания прядей. Такой вариант выглядит гораздо более современным и естественным.

Тугие косы

Сложное плетение демонстрирует высокое мастерство, однако тугие косы сильно оголяют кожу головы и подчеркивают пустые зоны между секциями волос. Регулярное сильное натяжение от такого плетения может вызвать ломкость волос и специфическую тракционную алопецию (выпадение из-за натяжения), что крайне опасно для и без того слабых прядей.

Что выбрать взамен:

Заплетайте свободные, воздушные косы с легким напуском и объемом у корней и вокруг лица. Это позволит сохранить желаемый стиль, но существенно уменьшит видимость кожи головы и убережет корни от повреждений.

