Как замаскировать залысины на голове: какие прически помогут

Проблема истонченных волос и залысин беспокоит многих женщин и мужчин независимо от возраста. Часто даже незначительное поредение волос может влиять на уверенность в себе и желание экспериментировать с прическами.

Однако современные стрижки и техники укладки позволяют эффективно скрыть такие особенности без сложных процедур. Некоторые варианты причесок создают дополнительный объем, а специальные средства помогают визуально сделать волосы гуще. Эксперты советуют обратить внимание на несколько простых решений, которые помогут замаскировать залысины и придать волосам более ухоженный вид.

Многослойный боб

Многослойный боб считается одной из лучших стрижек для тонких волос. Благодаря слоям волосы выглядят более объемными и подвижными, а прическа не прилегает плотно к коже головы. Более короткие пряди на макушке добавляют естественного подъема, тогда как более длинные локоны у лица помогают сместить акцент с проблемных зон.

Еще одним преимуществом этой стрижки является универсальность. Боб можно укладывать как в гладком стиле, так и создавать легкую небрежность для еще большего эффекта густоты.

Пудра для волос

Специальная пудра для объема или маскировки корней является одним из самых быстрых способов сделать волосы визуально гуще. Легкие волокна фиксируются на имеющихся волосах и создают эффект более плотного покрытия кожи головы.

Чаще всего такое средство используют в зоне пробора или на макушке, где поредение заметно больше всего. Пудра также помогает освежить прическу и придать волосам текстуру.

Поднятие корней феном

Правильная сушка волос может существенно изменить внешний вид прически. Поднятие волос у корней во время укладки феном добавляет объема и создает эффект более густых волос.

Благодаря этому волосы не прилегают к голове, а редкие участки становятся менее заметными. Для лучшего результата стилисты советуют использовать круглую щетку или специальные средства для прикорневого объема.

Боковой пробор

Изменение пробора может стать быстрым решением для скрытия залысин.Боковой пробор позволяет перераспределить волосы таким образом, чтобы прикрыть участки с поредением.

Кроме того, волосы естественно создают дополнительное перекрытие, особенно если совместить такой пробор с легкой текстурной укладкой. Даже небольшое изменение направления пробора способно сделать прическу более объемной без радикального изменения длины.

Текстурированная пикси

Текстурированная стрижка пикси также хорошо помогает скрыть залысины. Благодаря короткой длине волосы легче поднимаются у корней, создавая естественный объем.

Неровные слои и текстурированные пряди помогают замаскировать тонкие участки, особенно в зоне висков или макушки. К тому же такая прическа подчеркивает черты лица и придает образу современный и стильный вид.

