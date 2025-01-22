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Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Катерина Галущенко
Lady Oboz
3 минуты
102
Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Инаугурация президента США – это не только политическое событие, но и модная площадка, на которой первые леди демонстрируют свой стиль, ценности и политические месседжи. Как видим, жена Дональда Трампа, Мелания, уже вторую каденцию не покидает идею тихой роскоши в нежных платьях, созданных из дорогих тканей.

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Инаугурационные образы первых леди – это больше, чем просто мода. Они рассказывают истории, отражают политические настроения и культурные тенденции. OBOZ.UA собрал лучшие образы первых леди за историю США.

Мэри Тодд Линкольн

Мэри Тодд Линкольн, жена 16-го президента США Авраама Линкольна, была известна своей любовью к роскоши. На инаугурации она выбрала платье с изысканными деталями и украсила прическу живыми цветами, олицетворяя дух элегантности середины XIX века.

Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Клаудия Тейлор Джонсон

"Леди Берд" для церемонии в 1963 году выбрала желтое платье А-силуэта, которое подчеркнуло ее тонкое состояние. Особой деталью были рукава из меха, из которых выглядывали длинные перчатки.

Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Хиллари Клинтон

А вот Хиллари Клинтон сделала революционный выбор, отказавшись от традиционного платья в пользу красно-белого костюма. Она предстала перед американцами в 1993 году в образе, состоявшем из юбки и жакета. Под верхней одеждой виднелся красный гольф.

Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди, навсегда изменившая представление о стиле первой леди, в 1961 году появилась рядом с мужем Джоном Кеннеди в шелковом платье-футляре с накидкой из сетки. Ее изысканный образ дополняли высокие перчатки.

Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Мишель Обама

Мишель Обама стала первой темнокожей первой леди. Она вышла в 2009 году к людям в платье, усеянном кристаллами Swarovski.

Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Джилл Байден

В 2021 году Джо Байден с женой Джилл впервые в истории появились на инаугурации в масках из-за того, что эта дата пришлась на пик пандемии коронавируса. Однако этот "аксессуар" дополнил образ первой леди. Он был одного цвета с ее твидовым костюмом.

Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Мелания Трамп

Мелания Трамп в 2017 году привлекла внимание голубым нарядом, напоминавшим стиль Жаклин Кеннеди. А вот на инаугурации 2025 года она сделала смелый выбор – платье-пальто темного синего цвета с футуристическими элементами, что олицетворяло современность и уверенность. Ее образ сразу же стал вирусным в сети из-за шляпки, что закрывала глаза.

Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

На инаугурационный балл первая леди выбрала нежное платье от личного французского модельера Эрве Пьера, создавшего его в черно-белом стиле. Все началось с нескольких штрихов черного маркера на белой бумаге. Они стали коронной деталью платья Мелании Трамп.

Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядели все дети Дональда Трампа на его инаугурации. Они появились на мероприятии, чтобы поддержать отца.

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