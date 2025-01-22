Хиллари Клинтон в костюме, а Мэри Тодд Линкольн с живыми цветами: лучшие образы первых леди США на инаугурациях. Фото

Инаугурация президента США – это не только политическое событие, но и модная площадка, на которой первые леди демонстрируют свой стиль, ценности и политические месседжи. Как видим, жена Дональда Трампа, Мелания, уже вторую каденцию не покидает идею тихой роскоши в нежных платьях, созданных из дорогих тканей.

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Инаугурационные образы первых леди – это больше, чем просто мода. Они рассказывают истории, отражают политические настроения и культурные тенденции. OBOZ.UA собрал лучшие образы первых леди за историю США.

Мэри Тодд Линкольн

Мэри Тодд Линкольн, жена 16-го президента США Авраама Линкольна, была известна своей любовью к роскоши. На инаугурации она выбрала платье с изысканными деталями и украсила прическу живыми цветами, олицетворяя дух элегантности середины XIX века.

Клаудия Тейлор Джонсон

"Леди Берд" для церемонии в 1963 году выбрала желтое платье А-силуэта, которое подчеркнуло ее тонкое состояние. Особой деталью были рукава из меха, из которых выглядывали длинные перчатки.

Хиллари Клинтон

А вот Хиллари Клинтон сделала революционный выбор, отказавшись от традиционного платья в пользу красно-белого костюма. Она предстала перед американцами в 1993 году в образе, состоявшем из юбки и жакета. Под верхней одеждой виднелся красный гольф.

Жаклин Кеннеди

Жаклин Кеннеди, навсегда изменившая представление о стиле первой леди, в 1961 году появилась рядом с мужем Джоном Кеннеди в шелковом платье-футляре с накидкой из сетки. Ее изысканный образ дополняли высокие перчатки.

Мишель Обама

Мишель Обама стала первой темнокожей первой леди. Она вышла в 2009 году к людям в платье, усеянном кристаллами Swarovski.

Джилл Байден

В 2021 году Джо Байден с женой Джилл впервые в истории появились на инаугурации в масках из-за того, что эта дата пришлась на пик пандемии коронавируса. Однако этот "аксессуар" дополнил образ первой леди. Он был одного цвета с ее твидовым костюмом.

Мелания Трамп

Мелания Трамп в 2017 году привлекла внимание голубым нарядом, напоминавшим стиль Жаклин Кеннеди. А вот на инаугурации 2025 года она сделала смелый выбор – платье-пальто темного синего цвета с футуристическими элементами, что олицетворяло современность и уверенность. Ее образ сразу же стал вирусным в сети из-за шляпки, что закрывала глаза.

На инаугурационный балл первая леди выбрала нежное платье от личного французского модельера Эрве Пьера, создавшего его в черно-белом стиле. Все началось с нескольких штрихов черного маркера на белой бумаге. Они стали коронной деталью платья Мелании Трамп.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядели все дети Дональда Трампа на его инаугурации. Они появились на мероприятии, чтобы поддержать отца.

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