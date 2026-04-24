Какой маникюр будет модным этим летом: яркий вариант

Если однотонный маникюр уже надоел, а на сложный нейл-арт нет ни времени, ни терпения, этим летом стоит обратить внимание на Skittle Nails. Это яркий вариант маникюра, который делается очень быстро и не требует профессиональных навыков.

Суть тренда – в разноцветных ногтях, которые создают эффект живой, цветной микс-палитры. Детали рассказало издание Myself.

Что такое Skittle Nails

Название этого маникюра отсылает к разноцветным конфетам Skittles. Речь идет не о буквальном копировании их цветов, а о самом принципе: каждый ноготь окрашивают в другой оттенок, и в результате получается яркая пестрая комбинация.

При этом правил нет. Для такого маникюра можно выбирать не только яркие цвета, но и пастельные, нюдовые или оттенки в пределах одной цветовой гаммы. Именно поэтому тренд легко подстроить под собственный вкус – от очень смелого до более сдержанного варианта.

Почему этот тренд так популярен

Главное преимущество Skittle Nails в том, что он не требует сложного выполнения. Достаточно нескольких лаков, которые уже есть дома, и желания попробовать что-то ярче привычного покрытия.

Это делает тренд особенно удобным для тех, кто красит ногти самостоятельно, но все равно хочет получить выразительный и модный результат.

Как сделать Skittle Nails дома

Подготовьте ногтевую пластину

Важно хорошо подготовить ногти. Сначала нужно снять остатки старого лака и тщательно очистить поверхность.

Если есть неровности, их можно мягко сгладить. После этого кутикулу осторожно отодвигают деревянной палочкой. Именно так лак можно будет нанести ближе к краю, не выходя за пределы.

Нанесите базу

Перед цветом ногти покрывают прозрачной базой. Особенно это важно, если используются яркие оттенки. Базовое покрытие помогает цветному лаку лучше держаться и защищает ногтевую пластину.

Добавьте цвета

Это главный этап. Каждый ноготь окрашивают в другой цвет. Для этого не обязательно покупать новые дорогие лаки – можно использовать те оттенки, которые уже есть дома, и при необходимости добавить еще один или два.

Наносить лак лучше тонкими слоями. Для светлых цветов может понадобиться несколько слоев, чтобы покрытие было равномерным и без полос. Но важно дать каждому слою хорошо высохнуть перед нанесением следующего.

Закрепите топом

В конце маникюр покрывают прозрачным топом. Он добавляет блеска и помогает дольше сохранить покрытие.

