Главный цвет осени – красный. Как носить модный оттенок и с чем его совмещать

В десятках коллекций сезона осень-зима 2023 года можно было увидеть, ничто иначе, как страстный красный цвет. Некоторые дизайнеры, такие как Ferragamo, показали красный в совершенно разных вариациях. Другие бренды, такие как Tibi, использовали его как акцент в виде яркого кардигана или балеток с острым носом.

Издание Marie Claire утверждает, что красный перегнал розовый по своей популярности, несмотря на бешеный успех киноленты "Барби". Красный сделает любой аутфит более интересным, став яркой изюминкой образа. Этот цвет легко сочетать с коричневым, бежевым, голубым или серым.

Видео дня

"Я считаю, что красный цвет является модным вариантом осеннего розового Barbiecore, поскольку люди стремятся и дальше испытывать чувство доминирования, власти и энтузиазма в своем гардеробе", – говорит Шакайла Форбс-Белл, психолог моды.

Красный цвет и здоровье

"Красный - это "длинноволновый цвет", продолжает она. – Под влиянием длинноволновых цветов нейроны нашей вегетативной нервной системы (ВНС) активируются". Это означает, что активность увеличивается в частях нашего тела, на которые влияет ВНС, таких как печень, желудок, сердце или легкие. Это, в свою очередь, оказывает влияние на наше поведение, мы становимся более "внимательными или активными".

Forbes-Bell указывает на исследования, показавшие, что "люди больше возбуждаются, когда их партнер носит красный макияж или одежду в романтической обстановке. Также было обнаружено, что спортсмены более агрессивны, когда носят красную форму". Итак, если вы чувствуете себя сильным в красном, этому может быть научная причина.

Красный и удача

"Для меня это цвет, который символизирует удачу, – говорит Кэролайн Магуайр, директор моды Shopbop. – У него отличная энергия и он идеально подходит для осеннего сезона 2023 года".

С чем совмещать красный

"Красный цвет может быть универсальным, –– говорит она. – Он прекрасно сочетается с нейтральными цветами, такими как хаки, оливковый, серый или даже слоновая кость, но вы также можете быть смелыми и сочетать красный с другими яркими оттенками, как например ярко-розовый.

Добавление одного красного изделия к нейтральному образу также является очень простым способом обновить ваш гардероб к новому сезону. Чтобы выглядеть модно, не обязательно носить этот оттенок с ног до головы. Иногда один аксессуар может мгновенно изменить образ.

Аксессуары

Если вы впервые хотите надеть красный цвет, начните с добавления ярких аксессуаров, таких как шарфы, солнцезащитные очки или сумочки, к своим осенним нарядам. Они добавляют цветные нотки, не перегружая ваш образ, пишет The Gray Details. Другой способ – сделать смелый красный маникюр для начала!

Монохром

Почувствуйте смелость красного в монохромном наряде. Попробуйте объединить разные оттенки для создания шикарного привлекающего внимание ансамбля. Сочетайте текстуры, например красный свитер с красной юбкой, чтобы добавить глубины вашему образу.

Акцент

Сделайте красный цвет акцентом вашего наряда с помощью эффектного красного пальто, пары ботинок или сумочки. Это отличный способ мгновенно превратить простые джинсы и футболку в стильный осенний образ.

Нейтральные оттенки

Сбалансируйте красный нейтральным цветом, таким как черный, белый или шоколадно-коричневый. К примеру, красная юбка с белой блузой и шоколадно-коричневыми ботинками создаст вневременной и сбалансированный образ.

Многослойность

Используйте красный для многослойности. Красный кардиган поверх нейтрального верха или жилета согреет вас этой осенью.

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