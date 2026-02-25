Гламурный гранж, блестки и румяна: топ-7 трендов макияжа на весну 2026 года

Долгое время макияж был погоней за идеалом ради красивой картинки в соцсетях. Но наконец-то мир устал от нереалистичных стандартов и чрезмерных усилий по их достижению. Начало 2026 года знаменует собой переход к более расслабленному подходу с намеренно небрежными, размытыми текстурами.

Как утверждает издание Glamour, это едва ли не самый большой сдвиг в индустрии красоты за долгое время. Называйте это "эрой антифильтров" или просто возвращением к подлинности, но теперь не грех прийти на работу с неровными стрелками, нарисованными в дороге. Вот семь весенних трендов 2026 года, которые стоит попробовать уже сейчас, и семь тех, которые пора отложить вместе с зимними свитерами.

В моде: Глиттер в стиле Myspace

Вышло из моды: Clean girl

В последнее время много говорят о ностальгии миллениалов по временам до появления соцсетей, когда макияж "на выход" не стремился к фильтрованному совершенству. Бьюти-мир откликнулся на этот запрос. В моду возвращаются образы, пропитанные энергией поздней ночи.

Представьте густые слои глиттера на веках, которые когда-то показывали в профилях Myspace – глянцевые "зацелованные" губы и несовершенные ресницы. Это вид туши в четыре утра после танцев в душном клубе. На смену опрятной "чистой девушке" приходит эстетика хаоса, чрезмерности и свободы, переосмысленная для эпохи "после перфекционизма".

В моде: "Зацелованные" губы

Вышло из моды: Четкие контуры

Модный макияж – это не тот, который только что набрызгали спреем для закрепления. Весной 2026 года в трендах размытые текстуры, как будто косметика уже "пожила" какое-то время на вашем лице. Для мягкого романтичного образа можно сделать себе "губы-облака": просто вбейте пальцами в уста бальзам розового оттенка и слегка разотрите края. Это создаст вид, будто вы только что с кем-то страстно целовались. Карандаш для губ тоже уместен, но только если он не создает жесткой границы. Мягко растушевывайте его для эффекта объема.

В моде: Глэм-гранж

Вышло из моды: Мягкая готика

Размытые губы можно превратить в "софт-гранж", играя с контрастами. Мягкая матовая пудра на коже в духе 90-х добавляет современной изысканности, а густо накрашенные ресницы создают эффектный противовес нежным устам. Эксперты советуют растушевывать тени-стики просто подушечкой пальца, чтобы достичь той самой "неидеально идеальной" дымки. Результат – мрачный, но непринужденно крутой образ, как было в моде в девяностых – в эпоху гранжа.

В моде: Деним

Вышло из моды: Бежевый нюд

Голубые тени долго ждали своего часа. Когда-то они прошли долгий путь от кобальта 80-х до морозной голубизны 90-х, прежде чем уступить неброскому нюду. Теперь синий возвращается, а главным фаворитом становится цвет денима. Джинсовые оттенки предлагают наносить не только на глаза, но и на скулы, ногти и даже губы. Это может быть как легкий эффект выцветшей ткани, так и насыщенный темно-синий цвет.

В моде: Терракотовый загар

Вышло из моды: Солнечное сияние

Слово "бронзер" обычно ассоциируется с сиянием "поцелованной солнцем" кожи, но весна 2026 меняет правила. На последних модных показах бронзер использовали иначе: облака терракотовой пудры вбивали в центр щек и ниже – ближе ко рту, а не на верхушки скул. Текстура продукта при этом должна быть кремово-матовой, чтобы лицо выглядело естественно-землистым, будто вы только что вышли из песчаной бури.

В моде: Эстетика сонной девушки

Вышло из моды: Эстетика уставшей девушки

Прошлой осенью соцсети покорил макияж "уставшей девушки" с красными кругами под глазами. Этой весной мы выбираем обратную сторону – вид человека, который только что проснулся после крепкого сна. Это про тот нежный румянец на яблочках щек, который появляется утром. Используйте гелевые румяна на хорошо увлажненной коже, откажитесь от тонального крема в пользу легкого консилера, а вместо черной подводки выберите мягкие коричневые или приглушенно-розовые тени.

В моде: Румянец сестер Бронте

Вышло из моды: Контуринг

На смену четко прорисованным скулам приходит викторианская эстетика "румянца с мороза". Вместо полосок контуринга, весеннее настроение диктует более естественный вид, как будто вы только что зашли с улицы, где было ветрено. Румяна теперь располагаются ниже на щеках и спускаются к губам, будто вы только что долго бегали на свежем воздухе. Оттенки становятся багряными и вишневыми, вытесняя нежный розовый. Для стойкости можно сначала нанести кремовые румяна, а сверху закрепить их пудровыми.

