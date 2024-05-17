Как сделать макияж 'перевернутый кошачий глаз': простая инструкция

Макияж "кошачий глаз" – одна из самых популярных техник, которая не выходит из моды. Но, если вы уверенно пользуетесь лайнером для глаз, попробуйте несколько обновить ее, перевернув вверх ногами.

Визажисты говорят, что такой мейкап поможет создать выразительный бунтарский образ, даже если остальные его элементы будут более сдержанными. OBOZ.UA рассказывает, как его создать.

Как правильно сделать "перевернутый кошачий глаз"

Главный акцент в этом макияже делается на нижнее веко. Следовательно, в этой зоне не должно быть темных кругов и выраженных теней. "Перевернутый кошачий глаз" лишь подчеркнет эти проблемы.

Также важно дополнить эту технику выразительными графичными бровями. Они помогут уравновесить образ и зрительно увеличить глаза.

Остальное лицо при этом лучше красить нетрайльными природными цветами. Яркие акценты на губах или щеках будут спорить с макияжем глаз, что производит впечатление чрезмерности. Хотя для вечернего выхода такой вариант может быть вполне уместен.

Шаг 1: подготовка

Прежде всего, нанесите на кожу вокруг глаз консилер, чтобы убрать неровность тона, и праймер – он поможет макияжу лучше держаться на месте. К тому же такая подготовка обеспечит ровную текстуру кожи, а значит, и более качественное покрытие.

Шаг 2: выделение линии ресниц

Поскольку главный акцент "перевернутый кошачий глаз" делает именно на нижнее веко, наносить лайнер сюда нужно будет и на водную линию, и под нижними ресницами. Но при этом нужно будет выделить и верхнее веко тоже. Его следует подчеркнуть тонким штрихом, который слегка растушевать для драматичного эффекта.

Шаг 3: создание формы

Для того чтобы придать макияжу желаемой формы, возьмите более мягкий по текстуре карандаш для глаз. Слегка обведите им линию нижних ресниц, а затем растушуйте продукт с помощью небольшой кисточки. Универсальный вариант – это нарисовать нижнему веку крыло, немного выступив его концом из внешнего уголка, и при этом приподнять этот край вверх. Фактически, макияж должен стать зеркальным отражением традиционного "кошачьего глаза". Толщину линии при этом регулируйте по своему вкусу. Убрать лишнее поможет тонкая ватная палочка.

Шаг 4: нанесение пудры

Как только вы создадите идеальную форму, нанесите сверху на макияж немного полупрозрачной пудры. Она закрепит макияж на месте, а заодно усилит эффектную дымчатость.

Шаг 5: усиление драматического эффекта

Поскольку "перевернутый кошачий глаз" – это всегда драма, завершить такой макияж следует нанесением лайнера. Выделите жидкой подводкой линию нижних ресниц, чтобы создать глубину взгляда. Более насыщенная стрелка сделает образ еще гламурнее.

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