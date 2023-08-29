Фотограф назвала секретные приемы, которые использует Кейт Миддлтон, чтобы выглядеть идеально на каждой фотографии

Британские подданные и поклонники королевской семьи во всем мире восхищаются герцогиней Уэльской Кейт Миддлтон, которая на каждом фото выглядит как из обложки. Такому удачному позированию в любой ситуации, как утверждается, принцесса долго училась и много практиковалась.

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Профессиональный фотограф Оливия Вест рассказала, как жене принца Уильяма удается безупречно выглядеть в кадре. Ее слова передали редакторы The Sun (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

У Кейт Миддлтон, по словам фотографа, есть 4 основных приема, которые она использует, когда вокруг папарацци.

Первый из них – вытянутый во время улыбки подбородок. Многие, улыбаясь, отводят голову назад, тогда как лучше ее выдвигать вперед, утверждает Оливия Вест. Кейт Миддлтон всегда делает это незаметное движение, чтобы ее лицо казалось более очерченным, а шея – хрупкой.

Принцесса также не забывает о своей фигуре. Второй "секрет" Кейт Миддлтон в правильном положении рук. Она держит ладони перед собой, создавая расстояние между руками и талией. Так силуэт герцогини выглядит более стройным.

Жене наследника престола часто приходится здороваться с подданными, махая рукой. Однако это она делает, двигая только предплечьем. Так Кейт Миддлтон минимизирует риски смазать фото или выглядеть нелепо, размахивая руками. Подобные кадры всегда выглядят удачно и изящно.

Напоследок фотограф добавила, что фигура принцессы на каждом фото в любом образе смотрится стройной благодаря одному движению плечами. Она держит их опущенными, когда смеется, что не позволяет фотографам подловить неуклюжий момент, где бы герцогиня сутулилась.

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