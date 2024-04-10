Фирменные серьги-кольца и солнечные очки. Елена Зеленская поразила стильным луком

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе с делегацией посетила Ровенскую область. Побывала там, в частности, в ровенском Центре жизнестойкости, где поддерживают лиц, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Как всегда, жена украинского президента выбрала для рабочей поездки сдержанный, но одновременно стильный и элегантный аутфит.

Зеленская уже традиционно надела классический костюм, но даже в этот раз смогла удивить неожиданными элементами и акцентами. Соответствующие фото появились в официальном Telegram-канале первой леди.

Так, жена гаранта, олицетворяющая женскую силу каждой украинки, а потому и выбирающая весьма красноречивые луки, предстала перед работниками и посетителями ровенского Центра жизнестойкости в классическом костюме глубокого темно-синего оттенка. Состоял он из жакета приталенного фасона и нетипичного воротничка "внутрь", что делало образ более интересным, а также прямых брюков.

Под жакетом можно было разглядеть белую основу. Вероятно, это была футболка или блузка.

Не впервые Елена Владимировна предпочитает свой комфорт, а потому выбирает удобную обувь на низком ходу, вместо каблуков. И, стоит сразу заметить, со стильными лакированными лоферами на шнуровке этот образ имел уместно простой, но не менее элегантный вид.

Любой сбалансированный гармоничный аутфит, как мы знаем, создают детали. О них стилисты первой леди тоже позаботились. Внимание привлекают массивные серебряные серьги президентской супруги. Зеленская уже не в первый раз выбирает именно эту модель – широкие кольца.

Серьги можно было хорошо рассмотреть благодаря уже традиционной прическе первой леди – укладке с пробором слева и легким волнам-локонам. А нюдовый макияж в персиковых оттенках придавал образу спокойствия.

Кроме того, во время пребывания на улице Зеленская продемонстрировала еще одну важную деталь своего лука – стильные солнцезащитные очки. Этот элемент напомнил, что на улице уже весна, которая радует украинцев своей теплой солнечной погодой.

В публикации Зеленская рассказала: "В Украине действует целая программа по развитию жизнестойкости, утвержденная Кабмином и являющаяся частью Всеукраинской программы ментального здоровья. Речь идет о центрах жизнестойкости. Уже 24 таких ячейки работают в 13 областях страны. Сегодня посещаю ровенскую... В его стенах работают приемные разных организаций; здесь можно восстановить утраченные документы; консультируют ветеранов и членов их семей; помогают с поиском работы или открытием бизнеса, решением юридических вопросов и т.д. И взрослые, и дети могут посетить здесь психолога и научиться самопомощи".

Ранее OBOZ.UA писал, что Елена Зеленская выступила на форуме, куда выбрала красноречивый образ светлого цвета. На элегантном костюме можно было увидеть необычную вышивку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!