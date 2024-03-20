Эту стрижку назвали идеальным вариантом для женщин, желающих отрастить волосы. Фото

Очевидный тренд последних сезонов – боб во всех его возможных формах. Свежая тенденция снова ворвалась в модные рекомендации. Такая прическа подойдет тем, кто хочет перейти с короткой длины на длинные пряди.

Ее название – отросший боб. Стрижка особенная тем, что она выглядит элегантно и поможет вам больше не сомневаться в том "отрезать или не отрезать", пишет Glamour.

Что такое отросший боб

Как ни странно, название о многом говорит. А отросший боб объединяет традиционную форму боба с чуть более длинными прядями, словно он был подстрижен на уровне подбородка и прошло несколько месяцев, как он отрос.

Почему следует обратить внимание на эту стрижку

Отросший боб предлагает универсальную длину, которая все еще имеет привлекательность классического боба, но предлагает достаточную длину, чтобы можно было укладывать волосы в низкий пучок или хвост. Это может быть переходным шагом к чему-то более смелому в будущем, независимо от того, собираетесь ли вы отращивать волосы или укорачивать их. Важно то, чтобы отросший боб заканчивался чуть выше ключицы.

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