Этот цвет выбирают знаменитости: Бейонсе отказалась от блонда и сменила прическу

Известная американская певица Бейонсе удивила фанатов сменой прически. Еще недавно звезда позировала перед камерами с роскошно уложенными платиновыми прядями.

Однако артистка решила пойти на смену имиджа, приобщившись к тренду, который сейчас популярен среди ее знаменитых коллег. На новых фото волосы Бейонсе окрашены в теплый медовый оттенок.

Еще 14 февраля певица выставляла снимки со своим платиновым блондом, но уже через неделю удивила поклонников новым образом. Ее новый цвет волос представляет собой более глубокий, тёплый оттенок, чем был до этого.

Бейонсе не первая, кто выбрал "медовый блонд". Этот оттенок сейчас в тренде среди знаменитостей, ведь в последнее время его можно было увидеть на Ким Кардашьян, Рианне и других.

Как выглядит трендовое окрашивание

Несмотря на свое название, классическим блондом этот цвет назвать сложно – он больше похож на что-то между русым и карамельным. Корни волос обычно оставляют темными, в то время как вся остальная длина прядей представляет собой натуральный светлый тон с "медовыми" бликами. За этим оттенком гораздо легче ухаживать, чем за холодной платиной.

Кому подойдет медовый блонд

Этот тренд станет идеальным выбором для красавиц, которые хотят стать блондинкой, при этом не навредив волосам. Или наоборот – если вы планируете выходить из блонда, то обратите внимание на это окрашивание, как на промежуточный вариант. Медовый оттенок понравится поклонницам естественных цветов.

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