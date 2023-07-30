Это то, что вам нужно! Лучшие идеи маникюра в стиле Barbiecore: тренд задала Марго Робби. Фото

Фильм "Барби" с Марго Робби в главной роли стал главным кинохитом этого года, собрав в первые выходные в прокате рекордные с момента пандемии коронавируса кассовые сборы. Комедию с "непластмассовым" смыслом анализируют и разбирают на детали, в том числе и с модной точки зрения. Образы культовых кукол-блондинок пытаются повторить в реальной жизни модницы по всему миру. Но на гардеробе популярность стиля Barbiecore, то есть всего розового, слегка инфантильного и максимально женственного, не заканчивается. Эта тенденция распространилась и на мир нейл-арта.

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Так, зрительниц поглотила ностальгия по Барби, а потому розовый маникюр занял лидирующие позиции в списке трендов. OBOZREVATEL предлагает ознакомиться с некоторыми наиболее актуальными идеями.

Мерцающий розовый маникюр

Не будем утверждать, но можем предположить, что в ваших повседневных аутфитах не так уж много блеска. Компенсировать дефицит мерцания за счет маникюра – самая выигрышная идея. Выбирайте насыщенный розовый цвет с мерцающим эффектом. Не бойтесь экспериментировать с объемными текстурами.

Розовый + оранжевый маникюр

Попробуйте сочетание неоновых оранжевого и розового оттенков. Сочный и яркий вариант на лето, который не оставит равнодушным никого. Перетекающие друг в друга лаки, которые создают градиент или эффект омбре – трендовая комбинация для этого дуэта.

Холодные хромированные ногти Барби

Барби может быть разной. И блокбастер с Марго Робби спешит рассказать нам об этом. Но то же самое можем сказать и про маникюр. Если мы говорим о стиле Barbiecore, то это вовсе не значит, что нужно использовать неоновые малиновые лаки. Не вычеркивайте из списка холодную палитру розового. Поэкспериментируйте с глянцевым хромом и мерцающим магнитным лаком. В отличие от других вариантов этого летнего стиля, такой маникюр придает драматическую зимнюю энергию, идеально подходящую для образа ледяной королевы Барби.

Розовый френч

Вечно актуальная классика – французский маникюр – заиграет новыми красками, если сделать его в стиле Barbiecore. Вы можете нарисовать розовый кончик на прозрачной, бежевой или молочной основе. А можете в качестве базы использовать также розовый, только более светлый оттенок. Интересно френч а-ля Барби будет смотреться с матовым покрытием. Кончик, к слову, также может быть необычным: блестящим, двойным (две полоски: светлая и более насыщенная на одном ногте) и так далее.

Двухсторонний маникюр Барби

Двухсторонний маникюр не пользуется большой популярностью, но это не значит, что он антитрендовый. Если вы не хотите так явно выдавать в себе Барби и желаете оставаться strong women, но при этом ностальгия по кукле вас также манит, "спрячьте" розовый лак во внутренней стороне ногтя. А сверху сделайте любимый темный или любой другой оттенок, который будет сочетаться с розовым. Однако если вы, наоборот, хотите взять от Barbiecore максимум, то предлагаем покрыть ногти ярким розовым оттенком, в внутреннюю часть – золотым глиттером. Это своеобразная отсылка к песку с пляжей Барбиленда.

Ранее OBOZREVATEL писал о макияже в стиле Барби, тренд на который, как не удивительно, также задала Марго Робби. Он подчеркивает натуральность и не требует много усилий. Все секреты – в нашем материале.

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