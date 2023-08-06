Эти прически из 90-х снова ворвались в моду: выглядят 'дорого' и придают образу особый шарм. Фото

Стиль 90-х невозможно спутать с каким-либо другим. В связи с цикличностью моды мы уже пережили волну его популярности в современной интерпретации. Стильные аутфиты с кожаными оверсайз-пиджаками и джинсами на высокой посадке до сих пор выгуливают модницы по всему миру, но теперь 90-е добрались и до причесок. Укладки, хвосты и заколки из прошлого ворвались на пьедестал трендов.

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Конечно, все они вернулись к нам в несколько измененном осовремененном виде. OBOZREVATEL расскажет и покажет самые выигрышные варианты.

Высокий хвост-мальвинка

Если вы обладательница длинной густой шевелюры, то вам несказанно повезло, поскольку вы сможете повторить легендарный хвост-мальвинку. Впрочем, даже на волосах средней длины эта прическа смотрится очень эффектно и "дорого".

Аксессуары для волос

Крабики, заколки, платочки и а-ля спортивные повязки – однозначное "да" в 2023 году. Прически с использованием этих и других крупных или мелких, но в большом количестве, аксессуаров смотрятся необычно и свежо, в каких-то вариациях элегантно и женственно, а в других – кокетливо и дерзко.

Кончики наружу

Укладка с подвернутыми наружу кончиками актуальна уже не первый сезон, однако покидать список трендовых причесок не собирается. Особой популярностью в этом году пользуются высокие хвосты с закрученными кончиками. Такая прическа придаст образу особый шарм – рекомендуем проверить.

Гладкие волосы

Идеально гладкие волосы с прямым пробором посередине – одна из самых популярных причесок в 90-х, особенно среди звезд и супермоделей. Воспользуйтесь утюжком для придания прядям еще большей гладкости и блеска, а на корни нанесите фиксирующий гель, который не только закрепит волосы в нужном положении, но и придаст им эффекта глянца.

Голливудские локоны

Эта прическа считается вневременной, поскольку она была есть и будет актуальной всегда. Однако именно в 90-х всемирно известные супермодели начали как никогда активно носить голливудские локоны. Длинные у вас волосы или же короткий боб – с такими волнами вы будете смотреться стильно, ярко и соблазнительно.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о культовых прических, которые стали визитной карточкой звезд. Миллионы женщин повторяли за ними.

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