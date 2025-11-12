Есть много секретов: как правильно пользоваться корректором после 40

После сорока макияж требует других правил. Кожа становится более требовательной, а любая ошибка в выборе тональных средств мгновенно выдает усталость или возраст.

Именно поэтому визажисты советуют начинать с самого важного – правильного использования корректора. Это тот инструмент, который может либо подчеркнуть естественную красоту, либо испортить весь образ.

Как правильно выбрать корректор

Как отмечает Доминик Скиннер, директор по макияжу M.A.C Cosmetics: "Лучшие продукты для тона – те, что добавляют увлажнение".

Ищите на упаковке слова hydrating, radiant, glowing или serum – такие формулы имеют легкую, кремовую текстуру, не забиваются в морщинки и дарят коже здоровый блеск.

Перед нанесением обязательно увлажните лицо кремом или сывороткой – это создаст гладкую основу и предотвратит пересыхание кожи.

В зрелом макияже главное – не количество, а точность. Избыток продукта лишь подчеркнет морщины.

Наносите корректор точечно: под глаза, у крыльев носа, на пигментные пятна или покраснения. Затем аккуратно растушуйте кончиками пальцев или мягкой кистью – тепло кожи поможет средству слиться с тоном.

Если нужно больше покрытия – добавьте еще один тонкий слой, вместо того чтобы наносить густо сразу .

Избегайте плотных, матовых текстур. Они могут визуально "состарить" кожу, сделать ее сухой или подчеркнуть морщины. Выбирайте жидкие кремовые средства с эффектом рассеивания света – они не только маскируют, но и "смягчают" рельеф лица.

Если кожа склонна к сухости, нанесите каплю праймера с гиалуроновой кислотой перед макияжем – это придаст шелковистости и предотвратит накопление продукта в складках.

Техника нанесения

Корректор наносите уже после того, как выровняли тон кожи. Так вы сможете использовать меньшее количество продукта.

Для зоны под глазами: поставьте две небольшие капли – во внутреннем уголке и ближе к внешнему – и растушуйте к центру легкими движениями.

Для пятен или высыпаний: нанесите крошечную точку средства и "вбейте" ее в кожу, не растирая.

Закрепите результат: при желании можно легко припудрить зону под глазами тонким слоем микропудры или спреем-фиксатором.

Добавьте немного румян, легкий блеск на губы – и образ будет свежим и сияющим.

