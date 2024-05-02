Если классика надоела: как сделать гламурный французский маникюр с помощью одной детали

Несмотря на то что французский маникюр уже давно стал классикой, все больше красавиц пытаются добавить к дизайну собственного шарма. И, по словам Рианны Басурто, специалиста по маркетингу маникюрного салона Bellacures, самый трендовый способ сделать это – использовать блестки.

"Французский маникюр всегда будет в тренде, – призналась экспертка, пишет Women. – Дизайн с блестками – это веселое воспроизведение классического мани, поскольку он привносит торжество сдержанным, но стильным способом".

Длинные ногти – больше блеска

Длинные ногти – это великолепное полотно для блестящего френча. Форма миндаля поможет справиться с дополнительной порцией блестящего материала на кончиках.

Блестящий минимализм

Если вы хотите изящества, вместо эффектного или темного блеска добавьте тонкую сияющую линию на кончики ваших ногтей. Базовый серебристый или приглушенный золотой отлично подойдет, поскольку цвет нейтрален и сочетается со всем. Этот образ идеально подходит для коротких ногтей.

Сочетание с классикой

Этот вариант для тех, кто не желает отходить от традиционного французского маникюра. Один из способов придать своим ногтям сдержанный эффект – это сохранить белые кончики ультратонкими, добавив маленькое количество блеска. Несмотря на то, что блеск не будет заметен для глаз издалека, он придаст вашим кончикам более яркий вид.

Смелые цвета

Ярко-розовая или неоновая блестящая полоска мгновенно привлечет внимание к вашим когтям и придаст тренду индивидуальности. Это также отлично подходит для тех, кто имеет короткие ногти, но все равно хочет сделать дизайн, который действительно заметен. Не стесняйтесь играть с цветом, который вам нравится. Если вы не можете найти блестящий цветной лак, окрасьте кончики однотонным цветом и нанесите поверх ультратонкого слоя прозрачный шиммер.

Темная утонченность

Просто потому, что кончики французского маникюра традиционно белые, это не значит, что вы не можете изменить цвет, когда добавляете блеск. Темно-золотые или коричневые блестки могут придать этому мани таинственную нотку. Контраст между темным, блестящим кончиком и вашим в большинстве своем полупрозрачным розовым ногтем достаточно изящный, чтобы сделать заявление сам по себе, независимо от того, какую одежду вы с ним сочетаете.

Блестящие линии

Сверкающая золотая полоска на французском ногте цвета шампанского предлагает идеальное сочетание женственности и утонченности. Расположение линии по центру подчеркивает длину ваших ногтей. Вы сами решаете, что вы хотите сделать, когда дело касается оттенка блеска и толщины линии.

Двойной френч

Кто сказал, что на кончике французского маникюра обязательно должен быть цвет? Если вы хотите добавить немного веселья классике, создайте двойную линию с блестками, но не заполняйте середину.

Блеск снизу

Нанесение блеска снизу ногтя – интересный способ изменить обычный дизайн на кончиках типичного французского маникюра.

Сияющий тонкий слой

Блестящий французский маникюр не обязательно означает сияние только на кончике. Сверкающий оттенок можно не только наносить на ногтевое ложе, но и поверх традиционного, нейтрального маникюра для едва заметного блеска.

Блестящий нейл-арт

Если вы не любите блестки, но все равно хотите едва заметный намек на блеск, вы можете выбрать нейл-арт в форме завитка. Это придаст дизайну изысканности, благодаря чему ваши ногти будут выглядеть очень дорого.

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