Если хотите произвести впечатление: идея летнего маникюра для ярких женщин

Этим летом в одном маникюре предлагают сочетать горошек, полоски, анималистические принты, звездочки и объёмные цветы. Такой дизайн станет удачным выбором для тех, кто не боится смелых экспериментов.

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В соцсетях уже набирают популярность дизайны, в которых на разных ногтях сочетаются сразу несколько узоров. На первый взгляд такое количество элементов может показаться чрезмерным, однако правильно подобранные цвета объединяют их в гармоничную композицию.

Точки, полоски и анималистические мотивы в одном дизайне

Маникюр в горошек уже давно вернулся в список популярных тенденций и регулярно появляется в дизайнах из социальных сетей. Теперь его предлагают дополнять другими орнаментами, не ограничиваясь одним стилем.

Точки можно сочетать с горизонтальными или вертикальными полосами. Также в композицию добавляют зебровский, леопардовый или гепардовый принт.

Дизайн не обязательно должен состоять только из плоских рисунков. Создать летнее настроение помогут небольшие звёздочки или объемные цветы, которые становятся отдельными акцентами на ногтях.

Главное правило такого маникюра – выбирать те узоры, которые нравятся и поднимают настроение. Различные мотивы могут размещаться на каждом ногте отдельно, образуя единую пеструю композицию.

Какие цвета сочетать в летнем маникюре

Чтобы большое количество принтов не перегружало дизайн, цветовую гамму часто делают несколько сдержаннее. Особенно популярными остаются нежные пастельные оттенки.

Одним из главных цветов сезона называют светло-желтый оттенок сливочного масла. Его можно сочетать с землистыми коричневыми тонами.

Еще один актуальный вариант – сочетание синего и бордового. Контрастные цвета дополняют различные узоры и помогают объединить их в целостный дизайн.

Несмотря на большое количество рисунков и оттенков, такой маникюр не выглядит хаотичным. Если цвета повторяются на нескольких ногтях, отдельные элементы хорошо сочетаются между собой.

OBOZ.UA предлагает узнать о цвете "тихой роскоши" для маникюра.

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