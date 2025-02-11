Анита Луценко опровергла самый распространенный миф о похудении

Известная фитнес-тренер и вдохновительница здорового образа жизни Анита Луценко рассказала, с какими ложными фактами о похудении сталкивается время от времени в работе. По словам тренера популярного телепроекта "Взвешенные и счастливые", одного спорта для потери округлых форм недостаточно, а правильное питание – это не только низкокалорийные продукты.

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Анита Луценко утверждает, что есть нужно вкусно, однако все же стоит соблюдать умеренность. Об этом звездная тренер рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Один из самых распространенных мифов – это убеждение, что похудеть можно только благодаря тренировкам, – рассказывает фитнес-тренер. – На самом деле это не так. Вы можете тренироваться хоть ежедневно, но если питание остается перенасыщенным жирным и сладким, желаемого результата в форме и здоровье достичь не удастся. Еще одна ошибка – считать, что крепатура является показателем эффективности тренировок. И, конечно, миф о том, что для хорошего вида нужно питаться идеально. Это неправда: еда должна быть вкусной, разнообразной и сбалансированной, но самое главное умеренной".

Анита Луценко также призналась, что в ее холодильнике "нет табу": "Там все может быть. Даже несмотря на то, что я уже больше года не употребляю алкоголь – и это одно из лучших решений в моей жизни, которое положительно сказалось на моей коже, но у меня всегда есть бутылка вина для гостей".

Ранее OBOZ.UA писал, что Анита Луценко опровергла распространенное миф-правило времен СССР: выбросить еду в свалку – это нормально.

Полное интервью с Анитой Луценко читайте здесь.

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