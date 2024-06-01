"Выбросить еду в мусорник – это нормально": Анита Луценко опровергла распространенное миф-правило времен СССР
Известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко учит людей, как держать свое тело в форме. Упражнения и правильное питание – ключи к стройной фигуре и гармоничному самочувствию.
Однако часто мы сталкиваемся с фразой: "Доедай до конца", ведь выбрасывать продукты, мол, грех. На своей странице в Instagram тренер пытается опровергнуть это правило времен СССР.
"Как часто эта фраза раздавалась и раздается на кухнях и в кафе, а еще чаще в голове. Именно потому, что ее раньше так часто слышали в своем детстве все мы", – говорит Анита.
Луценко отмечает, если мы долго сидим над тарелкой и продолжаем есть "потому что так надо", то перестаем слышать свой организм и переедаем на автомате.
"Оставить еду – это нормально. Даже выбросить не у себя, а в мусорник – это тоже нормально, когда это уже лишнее", – отмечает тренер.
Анита Луценко выделяет несколько позиций, почему не хочется доедать. И советует, как с этим бороться:
- Ибо было что-то сладкое перед едой. Это 100% сбивает аппетит.
- Еды действительно многовато. Нужно снизить порцию.
- Ибо организм уже насытился и ему достаточно. Не надо сбивать его естественные ощущения принуждением к себе или другим.
- Сильно переделанная пища, фаст-фуд имеет эффект, когда невозможно остановиться. Простая пища не вызывает такого эффекта "сожрать все". Лучше употреблять домашнюю пищу и не так много.
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