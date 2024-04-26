Елена Зеленская показала total-серый лук и отказалась от броши в пользу другого стильного аксессуара

Жена президента Украины Елена Зеленская посетила круглый стол "Детское чтение без барьеров", организованный в рамках фестиваля "Книжная страна", в изысканном образе серого цвета. Ее костюм гармонично сочетался с туфлями-лодочками и стильным аксессуаром – платочком в кармане.

Первая леди Украины в однотонном наряде обсудила потребность страны в новых книгах, где бы герои были разными, переживали травмы и трагический опыт военных времен. Такие произведения, считают издательства, помогут интегрировать важные понятия в общество, начиная с детства. Фото появились в соцсетях Елены Зеленской.

На ней был классический костюм-двойка цвета мокрого асфальта с брюками прямого кроя и жакетом с пуговицами. Под него украинка надела лонгслив аналогичного оттенка.

На этот раз ее лацканы не украшала брошь, но образ дополнил торчавший из кармана платок. У него был графический узор – белый горошек на черной ткани.

На ногах Елены Зеленской были каблуки серо-коричневого цвета, а в ушах сияли массивные золотые серьги. Волосы первой леди красиво уложили, но не закрутили в легкие локоны.

Ранее OBOZ.UA писал, что стилистка Кристина Алексейчук раскрыла секреты образов Зеленской, окторые помогают ей привлекать внимание всего мира.

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