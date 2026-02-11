Эксперты посоветовали идеальные прически для круглого лица: топ-5

Обладательницам круглых лиц повезло иметь мягкие, изогнутые черты с широкими скулами и округлым подбородком – это почти ангельский образ, излучающий юность и нежность. Однако неправильная стрижка может сделать такое лицо тяжелым и даже визуально накинуть лишние килограммы.

Как пишет издание Real Simple, подбор идеальной прически для круглой формы заключается в том, чтобы акцентировать на нужных деталях и с помощью парикмахерских хитростей добавить образу баланса. Вот какие варианты считаются наиболее удачными для круглолицых, независимо от того, хотите ли вы сохранить длину или готовы решиться на короткую стрижку.

Волны длиной до плеч

Мягкие волны до плеч создают идеальный баланс, добавляя волосам движения и создавая едва заметные углы, которые визуально вытягивают лицо. В этом стиле стоит избегать ровных срезов, отдавая предпочтение каскадным слоям, чтобы прическа выглядела легко и непринужденно. Такой вариант подходит как прямым, так и волнистым волосам, поскольку локоны естественным образом добавляют объема там, где это необходимо.

Челка-шторка с волосами средней или большой длины

Челка-шторка является настоящим тайным оружием для гармонизации круглого лица. Она помогает мгновенно подчеркнуть скулы и создает иллюзию удлиненной формы. Эффект обрамления смягчает самую широкую часть лица, плавно переходя в основную длину. При желании можно выбрать более густой вариант челки в стиле ретро или сделать слегка разделенную для создания непринужденного, но шикарного образа.

Длинные слои, обрамляющие лицо

Большая длина помогает визуально вытянуть лицо, тогда как стратегически расположенные слои добавляют прическе структуры и четкости. Специалисты отмечают, что такие слои работают как естественный контуринг, привлекая внимание к скулам и линии челюсти, и в то же время деликатно скрывают лишнюю ширину. Эта стрижка является универсальной и подходит для любой текстуры шевелюры – от прямой до вьющейся.

Классический боб

Классический боб отлично подходит для круглых лиц благодаря своей способности мягко облегать и обрамлять черты. Считается, что этот стиль создает иллюзию более удлиненного лица, поскольку ниспадающие вниз пряди создают удачный контур. Но для этого важно, чтобы мастер адаптировал длину боба именно под ваши особенности, чтобы подчеркнуть преимущества, которые вы хотите выделить.

Мягкая пикси

Если вы хотите сделать экстремально короткую прическу, обратите внимание на более мягкий и женственный вариант стрижки пикси. Главный трюк – добавить мягкие пряди вокруг лица. Эксперты утверждают, что такая стрижка прекрасно балансирует черты лица и гармонично дополняет его форму, повторяя естественные линии. Слои, обрамляющие лицо в этой короткой стрижке, делают образ чрезвычайно привлекательным, не лишая его при этом дерзости.

