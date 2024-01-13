Эксперты единодушны. Назван цвет маникюра, который никогда не выйдет из моды и всегда выглядит 'дорого'

Черный, блестящий, узорчатый и кислотный маникюр – быстротечные тренды, которые не всем подходят и редко задерживаются в моде дольше сезона. Но есть дизайн, у которого нет срока актуальности, потому что он в любое время года выглядит стильно.

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Эксперты, мнениями которых поинтересовались редакторы модного портата Who What Wear, единодушны в своем выборе цвета, который никогда не выйдет из моды. Они всегда советуют клиенткам выбирать нюд, чтобы ногти выглядели аккурантно.

Люси Такер, звездный мастер маникюра, посоветовала модницам выбирать оттенок, отталкиваясь от цвета кожи.

"Я наношу только один слой, чтобы получить глянцевый маникюр. На оливковой коже я использую розовые оттенки, а на бледной – кремовые. Коричневые нюдовые оттенки подходят моим клиенткам с темным оттенком кожи", – сказала экспертка.

Нюдовый лак – это десятки разных оттенков: от незаметного, полупрозрачного покрытия до почти коричневого цвета.

Такой маникюр обычно выбирают леди, предпочитающие аккуратную натуральность, изящество и минимализм.

Преимущество нюдового дизайна в том, что он уместно смотрится даже с вечерним платьем. Выбрав такой цвет, леди не рискуют попасть в конфуз, когда экстравагантные ногти со стразами приходится комбинировать с официальным стилем или спортивным костюмом.

Как писал OBOZ.UA, когда рождественские и новогодние праздники остаются позади, блестящие тренды, стразы и тематические дизайны теряют популярность. На их место приходят более сдержанные, но не всегда скучные идеи маникюра. Какие цвета вы увидите повсюду в этом январе – узнайте в материале.

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