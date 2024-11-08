Дженнифер Лоуренс вернула в моду стильную челку, которая сделает прическу объемной. Фото

Спустя много лет актриса Джениффер Лоуренс снова вернула себе челку, и очень вовремя, ведь он стал популярным в этом сезоне. Осенью 2024 года звезда появилась на публике с новой прической и выглядела с многослойной стрижкой в ​​сочетании с челкой-шторкой, разделенной на две стороны.

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На сайте Marie Claire рассказали, что поклонники увидели Дженниффер Лоуренс на одном из мероприятий с обновленным образом. Актриса была приглашена в Американский институт кино на рекламу своего нового фильма "Zurawski V Texas".

Многие известные личности, например, певица Сабрина Карпентер и актриса Джулия Робертс уже попробовали на себе челку-шторку. Стильный элемент в прическе является трендовым в этом сезоне и подходит всем, независимо от формы лица.

Гривка имеет гармонично выглядит с разными стрижками., но чаще всего ее комбинируют с каскадом. Челка-шторка придаст объем обладательницам тонких волос любой длины.

Отказаться от челки-шторки лучше женщинам, у которых кудри. Ведь стрижка уже не будет выглядеть так плавно и легко, и образ испортится. Стилисты рекомендуют обходить ее и тем девушкам, у которых пористые, пушистые волосы, не держащие форму.

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