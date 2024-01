Дженнифер Лопес обрезала роскошные волосы ради супермодной прически, которую скоро будут делать все. Фото до и после

Похоже, что Неделя моды в Париже меняет людей. Певица Дженнифер Лопес, всегда щеголявшая своими объемными волнами, срезала длину. Сейчас она носит короткий боб, который по-прежнему очаровывает фанатов. Учитывая, что в последнее время эта стрижка снова возвращается в моду, скоро она захватит модную индустрию.

Видео дня

На показе высокой моды Schiaparelli весна-лето 2024 года Дженнифер Лопес решила дебютировать с прической, которая невероятно подходит певице и подчеркивает ее линию челюсти, – боб, пишет Glamour. Для своего образа на Парижской неделе моды она придала ей эффект мокрых волос, что у Джей Ло получилось прекрасно.

Такие кардинальные изменения являются довольно редким явлением для певицы. В последний раз короткой стрижкой Джей Ло щеголяла еще в 2019 году на красной дорожке Международного кинофестиваля в Торонто во время премьеры комедии "Мошенницы из Уолл-Стрит".

Длина новой стрижки певицы едва прикрывает челюсть. Похоже, характерным признаком прически стал ярко выраженный центральный пробор и две маленькие пряди у лица.

Новый стиль певица совместила с белым зимним пальто с воланами от креативного директора Schiaparelli Даниэля Розбери, черными колготками и авангардными очками. В Instagram Джей Ло сообщила, что пальто было создано из 7000 настоящих свежих лепестков роз, сохраняющих свой живой вид благодаря сахарной воде, известной как нектар колибри. Также к образу певица добавила черную сумку с золотыми глазами, носом и губами.

Ранее OBOZ.UA писал, что Дженнифер Лопес выпустила клип к песне "Can't Get Enough", в котором снималась в платье украинского бренда FROLOV, но впоследствии для обложки своего альбома "This is me... Now", куда входит этот трек, одела боди русского YANINA Couture.

