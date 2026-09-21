Добавьте яркости: какие цвета на пике моды этой осенью

Осень 2026 года обещает быть гораздо ярче, чем можно было бы ожидать от традиционного сезона. Несмотря на то, что Pantone назвал цветом года сдержанный белый Cloud Dancer, модные подиумы демонстрируют совершенно иное настроение.

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В новых коллекциях дизайнеры активно используют насыщенные и тёплые оттенки, которые легко адаптировать к повседневному гардеробу. Среди главных цветовых трендов сезона – семь оттенков, способных сделать осенние образы более выразительными, отмечает myself.de.

Синий

Синий осенью 2026 года представлен сразу во многих вариациях – от темного классического до насыщенного кобальтового и яркого бирюзового. Такая палитра позволяет подобрать оттенок практически под любой стиль и гармонично вписать его как в повседневный, так и в эффектный образ.

Синий можно использовать в монохромных нарядах или сочетать с другими яркими цветами. Интересные сочетания создают красный, желтый и фиолетовый, а для более сдержанного варианта подойдут черный и бежевый.

Красный

Красный уже несколько сезонов подряд остается заметным цветом в моде, и осенью 2026 года его популярность не спадает. Дизайнеры продолжают экспериментировать с ним, предлагая как полностью красные комплекты, так и отдельные акценты.

Если яркий монохромный образ кажется слишком смелым, достаточно добавить к нейтральному наряду красную сумку, обувь, шарф или другой аксессуар. Особенно удачно этот цвет сочетается с белым, черным, денимом и шоколадно-коричневым.

Ржаво-красный

Для тех, кому классический красный кажется слишком насыщенным, модная палитра осени предлагает ржаво-красный. В нем сочетаются теплые красные и коричневые нотки, благодаря чему оттенок выглядит мягче и естественнее.

Особенно актуальными могут стать монохромные образы с использованием замши, кашемира или шелка. Для более сдержанного сочетания ржаво-красный можно дополнить серым, верблюжьим или цветом хаки.

Кукурузно-желтый

Желтая гамма по-прежнему остаётся актуальной, но осенью 2026 года акцент смещается с популярного ранее маслянистого оттенка на теплый кукурузно-желтый. Он способен сделать даже простой осенний наряд более заметным.

Такой цвет хорошо смотрится в сочетании с фиолетовым, синим и коричневым. Интересным вариантом также станет сочетание кукурузно-желтого с бирюзовым.

В то же время обладательницам холодного оттенка кожи следует использовать этот оттенок с осторожностью. В таком случае лучше не размещать ярко-желтые вещи непосредственно рядом с лицом.

Розовый

Розовый традиционно ассоциируется с весенне-летним сезоном, однако осенью 2026 года он также найдет свое место в гардеробе. Пастельные оттенки этого цвета хорошо сочетаются с характерными осенними оттенками – бордовым, хаки и серым.

Дизайнеры делают ставку на дорогие фактуры, необычные детали и сложные силуэты, чтобы розовый цвет уместно смотрелся в прохладное время года. Тем, кому кружево или платья с рюшами кажутся слишком романтичными, можно обратить внимание на розовое пальто или другую верхнюю одежду.

Зеленый

Зеленая палитра особенно органично вписывается в осенний гардероб. Моховые оттенки придают образам естественность, а хаки остаётся одним из самых универсальных вариантов, который можно использовать почти так же легко, как чёрный, белый или серый.

Зеленый хорошо сочетается с землистыми оттенками – коричневым и верблюжьим. Для нежного образа его можно сочетать со светло-розовым. Такой подход позволяет сделать осенний гардероб более разнообразным без излишней яркости.

Фиолетовый

Фиолетовый осенью 2026 года может стать еще одним способом отойти от привычной бордовой палитры. В тренде как яркие фиолетовые оттенки, так и глубокий баклажановый, который особенно хорошо подходит для верхней одежды.

Фиолетовый может стать главным акцентом образа или использоваться в контрастных комбинациях. Его рекомендуют сочетать с желтым, красным и черным, создавая выразительные комплекты.

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