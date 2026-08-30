Хит осени 2026: названы самые трендовые джинсы

Джинсы прямого кроя станут одним из ключевых трендов осени 2026 года. Этот фасон вновь привлекает внимание благодаря сочетанию комфорта, практичности и актуального силуэта.

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Стилисты из Styl Interia отмечают, что модели нового сезона не должны быть ни слишком обтягивающими, ни чрезмерно широкими, ведь главный акцент делается на сбалансированном крое. Такой вариант легко вписать как в повседневный, так и в более элегантный осенний гардероб.

Какие прямые джинсы выбирать осенью 2026 года

В новом сезоне стилисты делают ставку на прямой силуэт с умеренной шириной штанин. Особенно актуальными будут модели со средней посадкой на талии и длиной, которая немного закрывает обувь. Такой крой создает удлиненную линию ног и в то же время не сковывает движений, что делает его практичным выбором на каждый день.

Популярность джинсов прямого кроя объясняется и их универсальностью. Они хорошо смотрятся на фигурах разных типов, помогают сбалансировать пропорции и не акцентируют внимание только на одной части силуэта. Кроме того, этот фасон сложно назвать мимолетным трендом – он регулярно возвращается на подиумы и остается базовой вещью гардероба.

Как носить модный фасон и с чем его сочетать

Прямые джинсы легко адаптировать под разные стили. Для повседневного образа их можно дополнить футболкой, боди, свободной рубашкой или уютным свитером, а для более сдержанного наряда – структурированным жакетом или тренчем. Интересный контраст создает и сочетание джинсов с кожаной байкерской курткой.

Не менее важен выбор обуви. Прямой крой гармонично смотрится с кедами и кроссовками, лоферами, ботильонами на каблуке или остроносыми туфлями. Именно обувь позволяет менять настроение образа – от непринужденного дневного до более элегантного.

Среди поклонниц этого фасона немало знаменитостей. Эльза Хоск носит прямые джинсы с простой белой футболкой, туфлями на каблуках и бейсболкой, демонстрируя непринужденный городской стиль.

Эмили Ратаковски предпочитает сочетать джинсы с удлиненными куртками и остроконечными ботильонами – удачный вариант для прохладной осени.

Звезды также сочетают джинсы прямого кроя с лаконичными блузками и балетками. А тёмные джинсы можно носить с белой блузкой, байкерской курткой, шляпой и чёрными сапогами.

OBOZ.UA ранее писал о джинсах-сигаретах и о том, с чем их носить.

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