Добавьте цвета: как освежить осенний образ

Осень предлагает модницам палитру цветов, которая сочетает классику и неожиданные акценты. Этот сезон отходит от легкомысленных ярких тонов и обращается к глубоким, насыщенным оттенкам, которые создают ощущение роскоши и продуманности.

Видео дня

На подиумах ведущих брендов можно было увидеть, как знакомые цвета получили новую трактовку: от смородиновых и янтарных оттенков до шоколадно-коричневых и тыквенных тонов. Вместе с этим дизайнеры представили неожиданного фаворита – мятный цвет, который освежает осенние ансамбли.

В тренде остается баланс между утонченными нейтралами и цветами, которые сразу привлекают внимание. А главная черта этого сезона – сдержанная насыщенность, которая позволяет экспериментировать, оставаясь стильными, отмечает Harper's Bazaar.

Смородиновый

Красный оттенок осенью приобретает более темный и загадочный характер. На показах Tory Burch и Khaite смородиновый цвет стал ключевым элементом, добавляя образам чувственности и драматизма. Стилисты советуют сочетать его с трикотажем или жакетами, чтобы создать изысканный и современный вид.

Янтарный

Этот цвет стал роскошным продолжением масляно-желтого, но теперь в более глубокой и сложной форме. Gabriela Hearst и Bottega Veneta использовали янтарный в скульптурных платьях и костюмах, напоминающих об осеннем золоте. Идеально он смотрится с нейтральными оттенками – верблюжьим или шоколадным, создавая теплую многослойную палитру.

Сливовый оттенок

У Dior, Burberry и Carolina Herrera сливовый цвет засиял в изящных вечерних образах. Это оттенок для тех, кто хочет подчеркнуть статусность и в то же время избежать классического черного. Он отлично подходит к дневным костюмам и вечерним платьям, придавая образу благородную глубину.

Тыквенное настроение

Fendi показал, что тыквенный – это не просто осеннее клише, а стильный и теплый оттенок, который подходит для ежедневной носки. В вязаных вещах, пальто или брюках свободного кроя он выглядит особенно гармонично. Этот цвет создает ощущение уюта, добавляя современного акцента в базовый гардероб.

Мятный акцент

Неожиданный фаворит сезона – мятный зеленый, который освежает традиционно темную осеннюю палитру. Chanel, Givenchy и Stella McCartney представили его в платьях и трикотажных сетах, которые выглядят легко и воздушно. Он прекрасно сочетается с коричневыми или серыми оттенками, создавая выразительный контраст.

Шоколадная роскошь

Темно-шоколадный цвет этой осенью становится главным нейтралом. Brandon Maxwell и Philosophy di Lorenzo Serafini использовали его в коже, замше и мехе, подчеркивая богатство фактур. Это универсальный оттенок, который подходит для тотал-луков или как акцент в сочетании с мятным или бежевым.

OBOZ.UA на днях писал о самом модном цвете этой осени.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.