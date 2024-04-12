Для тех, кто всегда спешит: лайфхаки для быстрого макияжа

Кому из нас, женщин, не знакома эта ситуация: ты просыпаешься утром после будильника, понимаешь, что опаздываешь, и что на макияж у тебя есть в лучшем случае минута или две. Решиться выйти из дома без косметики могут далеко не все. Но как привести себя в порядок быстро?

OBOZ.UA собрал несколько советов от профессиональных визажистов. С ними ваши утренние сборы станут в разы быстрее и вы точно никуда не опоздаете.

Подведите глаза одним движением

Если рисовать стрелки на верхних веках нет времени, сделайте их на нижних – это быстрее. Проведите лайнером по водной линии, а затем сделайте по небольшому хвостику во внутреннем и наружном уголках глаза. Стрелка готова.

Смешайте помаду с тоном для идеальных румян

Чтобы не искать румяна правильного оттенка, просто добавьте каплю своей жидкой помады в тональный крем. Смешайте все и нанесите на щеки. Идеально гармоничный образ готов.

Быстрый контуринг носа

Ровно нанести контур на нос за считанные секунды поможет пластырь. Наклейте полоску на спинку носа, проведите по бокам от нее бронзером, снимите пластырь и растушуйте продукт. Ваш контуринг нанесен безупречно.

Идеальное омбре на губах

Покройте губи консилером. Далее сделайте контур карандашом и зарисуйте внешние края помадой подходящего оттенка, а на серединку положите каплю более светлого продукта или даже блеска. Быстро растушуйте все пальцем.

Быстрый контур губ

Чтобы максимально быстро и ровно нанести контур на губы, нанесите немного жидкой помады на нить. Приложите эту нить к арке Купидона на верхней губе сначала в одну сторону, а затем в другую, чтобы получить ровные линии на изгибе. Далее таким же образом наметьте линию от этой арки до уголков рта. Так же двумя-тремя касаниями очертите нижнюю губу. Внутрь этого контура нанесите помаду.

Смоки айз в четыре касания

Если у вас есть палетка нюдовых теней, выдержанных в одной гамме, вы сможете создать макияж смоки айз буквально в четыре прикосновения, используя просто свои пальцы. Нанесите на мизинец совсем немного консилера и поставьте им крапинку у внутреннего края глаза. Безымянным пальцем поставьте около нее пятне светлыми тенями, далее указательным нанесите на середину веки средний оттенок, а средним пальцем нарисуйте в наружном уголке самое большое темное пятно. Растушуйте все кисточкой и смоки-айз готовы.

Быстрое оформление бровей

Чтобы оформить брови действительно быстро, возьмите карандаш и прорисуйте желаемую нижнюю линию брови. Затем так же подведите ее верхний край. Заполните образовавшееся пространство любым средством, которым вы красите брови, постепенно увеличивая насыщенность тона от головки до хвостика, аккуратно растушуйте проведенные линии и нанесите немножко консилера под бровь.

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