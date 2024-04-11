Навсегда изменят ваш макияж: восемь лайфхаков, не занимающих больше 1 минуты

Кто из любительниц макияжа хотя бы раз в жизни не мечтал о том, чтобы нанести его с утра можно было одним касанием, а остальное время спокойно проспать. К сожалению, визажисты еще не придумали, как этого добиться, зато разработали целую кучу быстрых лайфхаков, которые помогут свести время нанесения мейка к минимуму.

OBOZ.UA рассказывает о восьмерке лайфхаков, которые помогут по-настоящему сэкономить время. На каждый из них уйдет не больше минуты, но эффект вас поразит.

Добавьте немного масла в тональную основаниу

Если вам по каким-то причинам не хочется тратить время на праймер, замените его маслом камелии. В ежедневную порцию тонального средства вмешайте одну его каплю и вы получите идеально сияющую базу. Которая, к тому же, будет иметь легкий эффект увлажнения.

Подчеркните глаза хайлайтером

Если у вас нет времени на полный контуринг, все равно заведите в своей косметичке флакончик кремового хайлайтера. Всего капля этого продукта, нанесенная в область вокруг глаз, делает взгляд более открытым и свежим. А это улучшает впечатление от образа в целом и заметно подтягивает эту зону.

Воспользуйтесь прозрачным гелем для бровей

У кого-то есть время и вдохновение, чтобы каждое утро тщательно прорисовывать брови, у кого-то нет. В этом нет никакой проблемы. Поступайте так, как вам удобнее. Но все же попробуйте воспользоваться прозрачным (или пигментированным) гелем для бровей. Просто быстро зачешите их щеточкой, придав желаемую форму, и они будут хорошо держать ее весь день.

Найдите время, чтобы завить ресницы

Это может занять всего десять секунд, но эффект окажется того стоящим. Воспользуйтесь щипцами для ресниц, чтобы придать им соблазнительный изгиб. На хорошо подкрученные ресницы нужно наносить меньше туши, они сами по себе создадут нужный объем.

Не забывайте о карандаше для губ

Нанесенный карандашом контур поможет сэкономить время на подправке макияжа губ. Чтобы воспользоваться им, понадобится минута, зато помада или блеск не будут растекаться. Если хотите создать эффект чувственных губ, просто растушуйте этот контур внутрь.

Не игнорируйте румяна

Нанесение румян помогает мгновенно, буквально одним движением освежить лицо. Времени это займет не так много, как полный контуринг, зато эффект произведет просто отличный. Нанесите каплю продукта на яблочки щек и быстро его растушуйте.

Замаскируйте покраснение у носа

Эта зона нередко бывает красной от природы из-за близости мелких сосудов к поверхности кожи. Такой эффект может делать вид болезненным. Чтобы избавиться от него, нанесите в зону вокруг носа немного консилера. Даже если больше нигде вы его не используете. Хорошо растушеванное средство незаметно скроет проблему.

Нанесите спрей для фиксации под тональный крем

Традиционно закрепляющие спреи используют как последний шаг, чтобы макияж дольше оставался свежим и не скатывался. Но визажисты сходятся во мнении, что использование продукта непосредственно перед тем, как нанести тональную основу, может обеспечить более ровный макияж и более устойчивое покрытие.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро сделать трендовый природный макияж.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.