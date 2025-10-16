Назад в 2010-е: эффектный цвет волос снова стал популярным

В моду неожиданно вернулось эффектное окрашивание волос, которое было на пике популярности еще в 2010-х годах. Трендом этого сезона стал бирюзовый цвет на кончиках прядей.

Видео дня

Такой яркий вариант омбре не только поможет освежить ваш внешний вид, но и добавить любому образу особой изюминки. Этот модный тренд уже попробовала на себе американская бизнесвумен и модель Кайли Дженнер, пишет Vogue.

28-летняя знаменитость поделилась кадрами с обновленным имиджем на личной странице в Instagram. Кайли Дженнер сделала несколько селфи, на которых можно четко увидеть, что она сделала свою прическу более оригинальной, скомбинировав темный цвет волос с бирюзовыми кончиками.

Кстати, на такой эксперимент бизнесвумен решилась не впервые. В 2014 году модель также покрасила часть прядей в бирюзовый, однако тогда предпочла более яркий оттенок.

Как сделать омбре в домашних условиях

Омбре – это метод окрашивания волос, который создает плавный переход от темного цвета у корней к более светлому на кончиках. Эта техника является одной из самых универсальных, ведь будет отлично смотреться независимо от того, какой оттенок вы выберете. К тому же, ее совсем не сложно сделать дома.

Для начала нужно выбрать цвет краски, которая будет немного светлее ваших натуральных волос. С помощью специальной кисточки нанесите осветлитель на кончики прядей сверху вниз. Обязательно делайте эту процедуру в перчатках, чтобы защитить руки.

После нанесения краски заверните небольшие пряди в фольгу и оставьте на полчаса. Затем промойте волосы шампунем несколько раз, нанесите маску и оцените результат. Если вам кажется, что осветление недостаточное, повторите процедуру еще раз. Когда будете довольны результатом, можете покрасить кончики в более интересный цвет, как например трендовый бирюзовый.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что колористы назвали топ-10 самых стильных окрашиваний волос в октябре.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!