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"Детское" мелирование врывается в тренды лета: что это за окрашивание

Алина Милсент
Lady Oboz
2 минуты
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'Детское' мелирование врывается в тренды лета: что это за окрашивание

Тренды меняются, но желание иметь ухоженные, сияющие и стильные волосы остается. Этим летом на вершину популярности стремительно взлетело так называемое "детское" мелирование – бейбилайт (от англ. babylights).

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Тренд уже подхватили Бейонсе, Дженнифер Энистон, Кэти Холмс и другие звезды, и не зря: это идеальный баланс между стилем, минимальным уходом и натуральностью. Эксперты рассказало издание Instyle.

Что такое Babylights

Бейбилайт – ультратонкое, микроскопическое мелирование, которое имитирует естественное осветление прядей солнцем. Они создают эффект "выгоревших волос", как у детей после лета на море, отсюда и название.

"Светлые пряди более тонкие, менее контрастные, и благодаря этому выглядят чрезвычайно натурально", – объяснила звездный колорист Рита Хазан.

"Детское" мелирование врывается в тренды лета: что это за окрашивание

В отличие от классического мелирования или балаяжа, которое часто имеет выраженные светлые полосы, бейбилайты сливаются с базовым цветом волос. Они никогда не выглядят грубо или слишком искусственно – наоборот, создают мягкое сияние по всей длине или в стратегически выбранных зонах: у лица, на кончиках, на верхнем слое волос.

Почему это идеальный выбор на лето

  1. Натуральность. Благодаря тонким переходам цвет выглядит максимально естественно.
  2. Меньше ухода. Поскольку бейбилайты не имеют четкой границы, волосы красиво отрастают без необходимости в частых обновлениях.
  3. Универсальность. Подходит для всех цветов и типов волос.
  4. Фотогеничность. Светлые блики добавляют объема и сияния, особенно на фото.
  5. Окрашивание нужно обновлять реже, чем в случае классического мелирования или полного осветления.
"Детское" мелирование врывается в тренды лета: что это за окрашивание

"Бейбилайты – это не о контрасте, а о тонкой игре света. Они создают общий эффект осветления или корректируют тон, не нарушая естественной текстуры и глубины цвета", – добавила колорист Тиффани Ричардс.

Звездные примеры

Во время открытия грандиозного тура Бейонсе вышла на сцену с безупречной прической: роскошные волны с теплыми светлыми переливами. Ее бейбилайты не сосредоточены только на верхнем слое – тонкие пряди равномерно интегрированы во всю длину волос, создавая эффект мягкого обрамления светом.

Джоди Комер – актриса, известная ролью Вилланель в "Убивая Еву", выбрала спокойный, но эффектный стиль. Ее светло-русые волосы получили чуть более светлые оттенки по всей длине – без единого резкого перехода. Особенно удачно смотрятся тонкие осветленные пряди у лица.

Кэти Холмс – одна из тех звезд, чей стиль всегда непринужденный, но продуманный. Ее темно-каштановые волосы получили сверхтонкие светлые пряди по длине и особенно у висков. Благодаря волнистой текстуре бейбилайты проявляются при движении – ненавязчиво, но выразительно.

Дженнифер Энистон не изменяет стилю, только совершенствует его. Ее короткий боб выглядит современно благодаря тонким бейбилайтам. Пряди на макушке и возле лица чуть светлее, чем основная масса волос, создавая эффект объемного светового блика.

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