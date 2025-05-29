'Детское' мелирование врывается в тренды лета: что это за окрашивание

Тренды меняются, но желание иметь ухоженные, сияющие и стильные волосы остается. Этим летом на вершину популярности стремительно взлетело так называемое "детское" мелирование – бейбилайт (от англ. babylights).

Видео дня

Тренд уже подхватили Бейонсе, Дженнифер Энистон, Кэти Холмс и другие звезды, и не зря: это идеальный баланс между стилем, минимальным уходом и натуральностью. Эксперты рассказало издание Instyle.

Что такое Babylights

Бейбилайт – ультратонкое, микроскопическое мелирование, которое имитирует естественное осветление прядей солнцем. Они создают эффект "выгоревших волос", как у детей после лета на море, отсюда и название.

"Светлые пряди более тонкие, менее контрастные, и благодаря этому выглядят чрезвычайно натурально", – объяснила звездный колорист Рита Хазан.

В отличие от классического мелирования или балаяжа, которое часто имеет выраженные светлые полосы, бейбилайты сливаются с базовым цветом волос. Они никогда не выглядят грубо или слишком искусственно – наоборот, создают мягкое сияние по всей длине или в стратегически выбранных зонах: у лица, на кончиках, на верхнем слое волос.

Почему это идеальный выбор на лето

Натуральность. Благодаря тонким переходам цвет выглядит максимально естественно. Меньше ухода. Поскольку бейбилайты не имеют четкой границы, волосы красиво отрастают без необходимости в частых обновлениях. Универсальность. Подходит для всех цветов и типов волос. Фотогеничность. Светлые блики добавляют объема и сияния, особенно на фото. Окрашивание нужно обновлять реже, чем в случае классического мелирования или полного осветления.

"Бейбилайты – это не о контрасте, а о тонкой игре света. Они создают общий эффект осветления или корректируют тон, не нарушая естественной текстуры и глубины цвета", – добавила колорист Тиффани Ричардс.

Звездные примеры

Во время открытия грандиозного тура Бейонсе вышла на сцену с безупречной прической: роскошные волны с теплыми светлыми переливами. Ее бейбилайты не сосредоточены только на верхнем слое – тонкие пряди равномерно интегрированы во всю длину волос, создавая эффект мягкого обрамления светом.

Джоди Комер – актриса, известная ролью Вилланель в "Убивая Еву", выбрала спокойный, но эффектный стиль. Ее светло-русые волосы получили чуть более светлые оттенки по всей длине – без единого резкого перехода. Особенно удачно смотрятся тонкие осветленные пряди у лица.

Кэти Холмс – одна из тех звезд, чей стиль всегда непринужденный, но продуманный. Ее темно-каштановые волосы получили сверхтонкие светлые пряди по длине и особенно у висков. Благодаря волнистой текстуре бейбилайты проявляются при движении – ненавязчиво, но выразительно.

Дженнифер Энистон не изменяет стилю, только совершенствует его. Ее короткий боб выглядит современно благодаря тонким бейбилайтам. Пряди на макушке и возле лица чуть светлее, чем основная масса волос, создавая эффект объемного светового блика.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших стрижках для квадратной формы лица.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.