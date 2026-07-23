"Детская" прическа стала главным трендом сезона: ее массово повторяют звезды

Этим летом безумной популярностью обрела простая, но в то же время очень изысканная "детская" прическа, главная особенность которой заключается в заплетении небольших косичек, обрамляющих лицо. Она идеально сочетается с легкими пляжными образами и, что не менее важно, поможет изящно уложить передние пряди, чтобы обеспечить комфорт в жаркие дни.

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Уникальность "детских" косичек заключается также в том, что они будут великолепно смотреться на волосах различной текстуры и придадут вашим образам индивидуальность. Эти особенности уже сделали самую модную прическу этого сезона фавориткой среди мировых звезд, пишет Vogue.

Американская модель Хейли Бибер, вдохновившись эстетикой конца 1990-х – начала 2000-х годов, заплела по две тоненькие косички с обеих сторон лица. Свободные пряди знаменитость слегка подкрутила, чтобы придать прическе интересную фактуру.

А вот южнокорейская певица и участница группы Blackpink Дженни показала, что "детским" косичкам можно придать нотку игривости с помощью аксессуаров. Артистка дополнила трендовую прическу несколькими аккуратными бантиками.

Эта простая прическа уже успела покорить и сериалы. В одной из сцен на пляже главная героиня проекта "Каждый год после" Перси, которую сыграла Сэди Совералл, предстала перед зрителями с тоненькими косичками у лица. Трендовую прическу повторяют и дизайнеры мировых брендов во время модных показов.

Кстати, "детские" косы могут стать отличным выбором в те дни, когда у вас слегка жирные волосы. Попробуйте использовать текстурирующие средства, чтобы придать прядям объем, и у вас получится великолепная прическа.

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