Дерматолог назвала 5 вещей, которые никогда бы не сделала со своим лицом. Видео стало вирусным

Сертифицированный дерматолог из Нью-Йорка Шерин Идрис назвала пять ошибок, которые допускают мужчины и женщины, когда речь идет об уходовой рутине. Лицо, как известно, нуждается в интенсивном уходе, особенно в условиях стресса, плохой среды, проблем со здоровьем и сухого климата.

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Чтобы кожа дольше оставалась упругой и чистой, Шерин Идрис посоветовала защищать ее от внешних факторов. О том, что она бы сама не сделала с лицом, дерматолог рассказала в TikTok, где видео собрало более миллиона просмотров и 61 тысячу лайков.

Повторное использование полотенец

Эксперт предупредила, что вытирать лицо одним и тем же полотенцем два или три раза подряд, это то же самое, что одеть грязное белье после душа. Безопаснее пользоваться одноразовыми салфетками или, например, несколькими маленькими полотенцами, которые можно стирать раз в неделю.

"Всасыватели" угрей или черных точек

Дерматолог подчеркнула, что не советует пользоваться вакуумными устройствами для "высасывания" черных точек или угрей. По ее словам, такой метод чистки может навредить сальным нитям и привести к микротравмам.

Просроченный солнцезащитный крем

Шерин Идрис никогда бы не нанесла на лицо солнцезащитный крем, срок годности которого уже истек. Она посоветовала приобрести новое средство, которое будет защищать кожу от ультрафиолета.

Избыток ботокса

Хотя это и противоречит интересам дерматолога, она все же решила предостеречь клиенток от чрезмерного увлечения ботоксом и филлерами. По словам экспертки, лицу нужно давать время, чтобы оно возвращалось к своему естественному виду, а не колоть ботокс, как только появится хоть одна морщинка.

Молодым девушкам с микроморщинами, считает врач, не стоит идти с этим запросом к косметологу, ведь до 50 лет они будут выглядеть некрасиво, если начнут этот путь слишком рано.

Сыворотка с гиалуроновой кислотой

Дерматолог рассказала, что чрезмерное использование сыворотки, которая должна помогать коже удерживать влагу, может привести к покраснению и воспалению. Сама она исключила этот продукт из ежедневной уходовой рутины.

Ранее OBOZ.UA писал, что актриса Брук Шилдс призналась, что никогда не будет делать со своими бровями. Она уже когда-то допустила ошибку, поэтому повторять ее не собирается.

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