Делается за считанные минуты: базовая прическа, которую носят все модницы

В жару у обладательниц длинных волос возникает желание собрать их, но не всегда есть время, чтобы сделать красивую прическу. К счастью, этим летом в моде такая прическа, которая делается за считанные минуты, выглядит роскошно и позволяет ветерку приятно обдувать шею.

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На то, что знаменитости стали чаще укладывать волосы именно таким образом, обратило внимание издание Who What Wear. Его редакторы изучили страницы звезд в соцсетях и заметили, что те стали чаще собирать шевелюру в простой пучок.

Все, что нужно, чтобы уложить волосы таким образом, это собрать их на затылке или на макушке (высоту можно выбирать на свой вкус) и закрепить чем-то – заколками или резинкой.

Хотите более строгий образ? Тщательно зачешите волосы перед тем, как собрать их. Вы получите гладкую, идеально собранную прическу. Хотите чего-то дерзкого? Выпустите несколько прядей возле лица и расслабьте готовый пучок, чтобы он выглядел немного взъерошенным. Также можно учесть, что низко расположенная прическа выглядит более формально, а высокая подтягивает черты лица и визуально добавляет несколько сантиметров роста. Это означает, что одна и та же прическа подходит для множества ситуаций и помогает решить разные задачи, которые стоят перед вами, если вы хотите создать действительно совершенный образ.

Рози Хантингтон-Уайтли обожает строгий вариант пучка и признается, что собирает волосы именно таким образом, когда бывает дома и стремится к комфорту.

София Ричи уложила волосы в пучок даже для своей свадьбы. А на каждый день она предпочитает расслабленный вариант прически с выпущенными прядями.

Зендея завязывает пучок высоко на макушке и окружает его милыми кудрями. Получается очень романтично и мечтательно.

Джоди Комер выбрала для себя пучок с дополнительным объемом у корней волос. Не слишком идеально, не слишком расслабленно – именно так выглядит золотая середина.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших прическах, которые помогают придать волосам объем.

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