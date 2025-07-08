Какие прически добавляют объема волосам: лучшие варианты

Многие женщины сталкиваются с проблемой тонких или редких волос, которые трудно уложить и придать им желаемый объем. Но правильная прическа способна кардинально изменить ситуацию: визуально сделать волосы гуще, освежить образ и подчеркнуть черты лица.

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В 2025 году стилисты советуют обратить внимание на стрижки, которые не просто выглядят стильно, но и обладают эффектом поднятия прикорневого объема.

Секрет в правильном выборе длины, форме среза, слоях и текстуре, которые создают впечатление пышных, живых волос даже там, где их немного. Особенно актуальными становятся прически, не требующие сложной укладки, но при этом выглядящие ухоженно.

OBOZ.UA собрал лучшие варианты причесок для тонких волос, которые подарят ощущение уверенности и легкости.

Боб с пробором посередине

Классический боб с пробором посередине всегда выглядит красиво. Такая прическа не только добавляет объема волосам, но и омолаживает свою обладательницу.

Классический хвост

Это универсальная прическа, которая идеально подходит для тонких волос. Благодаря собранным в одном месте волосам создается эффект густоты, особенно если предварительно добавить текстуру с помощью волн или стайлинговых средств.

Боб с боковым пробором до подбородка

Сделайте боковой пробор и с помощью выпрямителя закрутите кончики для увеличения объема и идеального боба до подбородка.

Стрижка до подбородка с тупыми концами

Текстурированные длинные стрижки идеально сочетаются с тупыми кончиками.

Пузырьковая коса

Это модная прическа лета 2025, которая идеально подходит для тонких волос. С помощью нескольких резинок, расположенных на хвосте, создаются "пузырьки", которые визуально добавляют волосам объема и густоты.

Многослойные кончики

Выбор стрижки слоями – это надежный способ добавить объема тонким прядям. Слои прекрасно подходят для создания видимости густоты и объема любым волосам.

Хвост с аксессуарами

Это простой способ обновить повседневную прическу. Добавив яркий платок или ленту, вы мгновенно сделаете свой образ более стильным и выразительным. Такой акцент привлекает внимание и добавляет легкости даже самому простому хвосту.

Завернутые наперед слои

Более короткие слои спереди и более длинные сзади добавляют форму и подвижность тонким волосам.

Микрослои

Слои не обязательно должны быть массивными, чтобы создать объем.

Низкий хвост

Это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить объема тонким волосам без лишних усилий. Секрет в правильных средствах для укладки: спрей для объема или пудра для корней помогут сделать волосы визуально гуще. Скрутите волосы в низкий пучок, а несколько прядей оставьте свободно сверху и по бокам.

Классическая стрижка пикси

Стрижка пикси — это фантастическая прическа для тех, у кого тонкие волосы.

Многослойная пикси

Многослойная стрижка пикси – идеальный вариант для создания объема благодаря более длинным слоям сверху. Она легко укладывается, добавляет текстуры и визуально приподнимает волосы у корней.

Текстурированная пикси

Прекрасно подходит волнистым и вьющимся волосам, выгодно подчеркивая их естественную форму. Легкий подъем у корней добавляет прическе воздушности и заметного объема.

Челка в форме шторки

Это стильное решение для тех, кто хочет освежить образ без радикальных изменений. Ее мягкие, объемные пряди обрамляют лицо, создавая иллюзию более густых волос и акцентируя на верхней части прически.

Челка со слоями

Это простой, но эффективный способ придать прическе объем. Благодаря легкой многослойности волосы выглядят более густыми, а сама челка создает впечатление пышности даже на тонких волосах.

Шеги

Стрижка "шеги" — один из лучших вариантов для тонких волос в 2025 году. Благодаря рваным слоям и текстурированному силуэту, эта прическа создает эффект объема, делая волосы визуально гуще и динамичнее.

Прическа с челкой набок

Это простой, но эффективный способ добавить волосам объема. Соединенная с челкой-шторкой и стрижкой "шеги", она создает многомерную текстуру, которая визуально делает волосы гуще и живее.

OBOZ.UA предлагает узнать о прическах, которые позволят выглядеть моложе.

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