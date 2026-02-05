УкраїнськаУКР
русскийРУС

Давно забытый обувной тренд неожиданно покорил подиумы

Анастасия Какун
Lady Oboz
1 минута
1,1 т.
Давно забытый обувной тренд неожиданно покорил подиумы

В индустрии моды существует одно специфическое "правило": вещи, которые казалось бы навсегда остались в прошлом, в один момент могут стать самым горячим трендом. В 2026 году такая ситуация произошла с балетками.

Видео дня

Эта легкая и комфортная обувь уже покорила подиумы мировых брендов, среди которых Prada и Jacquemus, однако в обновленном и более интересном формате. Об этом сообщает издание Vogue.

Эстетика balletcore, особенность которой заключается в комбинации элементов профессионального балетного гардероба с повседневной одеждой, получила новое дыхание. Дизайнеры самых известных домов моды создают впечатляющие фасоны балеток, которые идеально подходят как для активной деятельности, так и выхода на подиум.

Давно забытый обувной тренд неожиданно покорил подиумы

Первым акцент на этой спортивной обуви сделал бренд Prada. Дизайнеры итальянского модного дома добавили классическим балеткам, представляющим собой небольшие тканевые туфли с резиновой подошвой, оригинальности благодаря небольшим каблукам. Кроме того, компания сделала этот фасон обуви более элегантным, сделав заостренные носки.

А вот французский бренд Jacquemus представил трендовые балетки для мужчин. Дизайнеры отказались от традиционной для этого вида обуви тонкой ткани в пользу значительно более прочной кожи. Обновленные балетки хорошо комбинируются с носками в тон.

Давно забытый обувной тренд неожиданно покорил подиумы

Ранее OBOZ.UA рассказал о 6 парах обуви, которые переживут даже самую холодную зиму.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!