Давно забытый обувной тренд неожиданно покорил подиумы

В индустрии моды существует одно специфическое "правило": вещи, которые казалось бы навсегда остались в прошлом, в один момент могут стать самым горячим трендом. В 2026 году такая ситуация произошла с балетками.

Эта легкая и комфортная обувь уже покорила подиумы мировых брендов, среди которых Prada и Jacquemus, однако в обновленном и более интересном формате. Об этом сообщает издание Vogue.

Эстетика balletcore, особенность которой заключается в комбинации элементов профессионального балетного гардероба с повседневной одеждой, получила новое дыхание. Дизайнеры самых известных домов моды создают впечатляющие фасоны балеток, которые идеально подходят как для активной деятельности, так и выхода на подиум.

Первым акцент на этой спортивной обуви сделал бренд Prada. Дизайнеры итальянского модного дома добавили классическим балеткам, представляющим собой небольшие тканевые туфли с резиновой подошвой, оригинальности благодаря небольшим каблукам. Кроме того, компания сделала этот фасон обуви более элегантным, сделав заостренные носки.

А вот французский бренд Jacquemus представил трендовые балетки для мужчин. Дизайнеры отказались от традиционной для этого вида обуви тонкой ткани в пользу значительно более прочной кожи. Обновленные балетки хорошо комбинируются с носками в тон.

