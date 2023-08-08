Давно пора выбросить! Пять антитрендов сезона осень-зима 2023-2024: укажут на дурной вкус. Фото
Лето – лучший период, чтобы обновить осенне-зимний гардероб, поскольку многие элементы до сих пор на скидках и можно за дешево скупится на следующий сезон. Впрочем, перед этим стоит обратить внимание на вещи, которые уже вышли из моды, чтобы вдруг их не купить.
Натуральный мех, вульгарные каблуки и дубленки давно не появляются в коллекциях дизайнеров. OBOZREVATEL рассказывает о 5 антитрендах, которые следует отложить далеко на полку.
- Объемная куртка с поясом на талии
Часто "надутые" куртки смотрятся нелепо на низких и худых девушках, поскольку они придают объем и делают силуэт асимметричным. Следует отказаться также от ярких кислотных цветов.
На смену экстравагантному тренду пришли практичные модели – стеганые куртки со свободным кроем. Пуховики в спортивном стиле тоже в моде.
- Юбка-тюльпан
Стилисты отмечают, что "тюльпан" делает акцент на бедрах, что не подходит многим девушкам. Главным недостатком этого фасона стало то, что эту юбку можно комбинировать с обтягивающими рубашками или лонгсливами.
Вместо юбки-тюльпана есть множество других. Например, длина макси свободного кроя, лаконичные из кожи, с принтом в клетку, офисная юбка-карандаш или модель с высоким разрезом.
- Дубленка со светлым мехом
Многие девушки думали, что короткие дубленки в осенне-зимнем гардеробе стали классикой. Впрочем, дизайнеры так не считают. В список антитрендов попали коричневые и черные модели с контрастным светлым обрамлением.
На пике популярности в 2023 году монохромные образы, поэтому дубленки ярких цветов тон в тон с другими вещами выглядят особенно выигрышно.
- Изделия из натурального меха
Не секрет, что натуральный мех давно считается моветоном. Если в гардеробе до сих пор есть шуба из песца или шиншиллы – ее лучше продать, поскольку этот тренд вряд ли когда-нибудь вернется. Пальто с меховым капюшоном даже из искусственного материала выглядит убого.
На смену устаревшим пальто с меховой отделкой пришли новые модели. Особое место в осенне-зимнем сезоне будет занимать верхняя одежда с флористическими и животными принтами. Не потеряют своей актуальности клетчатые рисунки или классические оверсайз-пальто.
- Туфли на шпильках
Несколько лет назад сочетание высокой шпильки и массивной платформы было на пике популярности, однако сегодня дуэт ассоциируется с пошлостью и безвкусицей. Кроме этого, такие каблуки совсем не удобные.
Стилисты рекомендуют отдать предпочтение более лаконичным и комфортным моделям. Во многие образы впишется обувь в спортивном стиле. Никогда не потеряют своей актуальности классические лодочки. Ботинки на ровной платформе – маст-хэв каждой модницы.
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