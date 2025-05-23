Чтобы сиять как звезда: лучшие идеи причесок на выпускной-2025

Сезон выпускных уже скоро, и подобрать для праздничного вечера прическу не менее важно, чем выбрать платье. В идеале, они должны безупречно подходить друг другу.

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Как выбрать лучший способ уложить волосы и совместить его с правильным платьем, рассказало издание Parade. Его эксперты утверждают, что в 2025 году модные прически для выпускного бала сосредоточены на непринужденной элегантности с правильной дозой драмы. Вот семь универсальных вариантов для вашего вдохновения.

Распущенные объемные пряди

Распущенные волосы, уложенные в объемную прическу - это бессмертная и абсолютно универсальная классика. Приподнятые у корней и по длине мягкие локоны создают великолепный и гламурный вид, который идеально подходит для выпускного бала или любого другого формального события. Они подходят ко всему - от бальных нарядов до коктейльных платьев и идут к любой форме лица. Чтобы создать такой образ, подкрутите волосы с помощью плойки, закрепите локоны зажимами и зафиксируйте их, используя надежный лак. Когда локоны будут готовы, осторожно снимите зажимы и расчешите для мягкого, романтичного финиша.

Гладкая укладка

Гладкая укладка блестящих ухоженных прядей – еще один универсальный вариант для торжественного выхода. Неважно, сделаете вы пробор посередине или сбоку, главное, чтобы волосы в ваш важный вечер выглядели здоровыми и блестящими и были идеально выпрямлены. Начните с того, что высушите голову с помощью фена и круглой щетки. Далее обработайте их средством для термозащиты и выпрямите утюжком. В завершение обработайте прическу разглаживающим средством – кремом или бальзамом. Образ готов.

Мягкие волны

Волнистая укладка, которую еще называют морскими кудрями – идеальный выбор, если вы хотите создать непринужденный романтический образ. Они добавляют шевелюре текстуры, не создавая при этом впечатление слишком элегантной, слишком тщательно сделанной укладки. Плюс этот стиль прически подходит к любому платью. При создании прически используйте плойку, чтобы накрутить мягкие, свободные локоны, а затем распустите их широкой расческой для того, чтобы сделать волны более плавными. В завершение воспользуйтесь спреем для укладки, чтобы сохранить естественный вид и подвижность.

Классическая высокая укладка

Эта прическа создана, чтобы составить идеальную пару платью с открытой спиной. Она гламурная и элегантная одновременно. Начните с того, что соберите волосы в гладкий, прямой хвост. Чтобы получить идеальный блестящий финиш, нанесите немного продукта для разглаживания прядей. Если вы хотите добавить мягкие, обрамляющие лицо пряди, обязательно осторожно вытащите несколько пучков волос из вашей укладки перед нанесением геля или сыворотки. Чтобы придать им текстуру, слегка подкрутите их плойкой или разгладьте утюжком.

Добавление акцента в виде банта

Бант – это веселый и очень женственный акцент, который придаст индивидуальный характер любой прическе. Независимо от того, подняли ли вы волосы или позволили им свободно спадать, большой, выразительный бант добавляет сказочный элемент, который идеально подходит для такого события, как выпускной. Этот аксессуар прекрасно сочетается как с платьями в сказочном стиле, так и с минималистичным вечерним нарядом. Он подойдет даже к смокингу, если вы решили выбрать более маскулинный стиль.

Мокрые волны

Это прическа для дерзких, смелых и современных, которые готовы сделать главной фишкой своего образа одну лишь сияющую текстуру волос. Начните с нанесения щедрой порции геля или мусса на влажные волосы. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете либо высушить их с помощью диффузора, либо дать высохнуть естественным образом для более непринужденного вида. Затем используйте плойку или стайлер, чтобы подчеркнуть ваши естественные волны. А в завершение нанесите лак для волос с ультраблеском.

Гладкая укладка с пучком

Эта прическа из всего этого списка является наиболее формальной. Она придает образу изысканности и сдержанности одновременно. Это тоже универсальная укладка, которая идеально подойдет к любому выпускному платью. Начните с того, что выпрямите волосы утюжком и соберите их в тугой хвост. Затем закрутите на затылке пучок – тугой или свободный на свой выбор – и зафиксируйте его лаком с блеском. Этот классический стиль прически никогда не выйдет из моды.

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