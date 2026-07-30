Что носить в офис летом: назван идеальный вариант

В жаркие летние дни бывает непросто подобрать одежду, которая одновременно будет удобной и соответствовала бы офисному дресс-коду. Удачным решением могут стать элегантные бермуды.

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Это удлиненные шорты до колен, которые легко вписываются как в деловой, так и в повседневный гардероб. Об актуальных модных трендах рассказало издание Myself.

Идеальные шорты для офиса летом

Речь идет о бермудах с высокой посадкой, декоративными складками и скрытой застежкой на пуговицы. Благодаря свободному крою и эластичной вставке на задней части пояса они хорошо сидят по фигуре и не сковывают движений. Модель также имеет удобные боковые карманы.

Шорты подходят для жаркой погоды не только благодаря крою, но и благодаря составу ткани. Сочетание хлопка и льна делает одежду лёгкой и комфортной даже в очень тёплые дни.

С чем носить бермуды

Бермуды довольно легко сочетать с другими вещами. В офис их можно носить с жакетом того же или похожего оттенка. Благодаря шортам такой комплект будет выглядеть менее формально, чем классический брючный костюм, но все равно останется уместным для работы.

Дополнить образ можно туфлями, мюлями или босоножками на каблуке. Тем, кто предпочитает обувь на плоской подошве, подойдут лоферы или балетки.

Вне офиса бермуды можно сочетать с сандалиями или кроссовками, футболкой или лонгсливом. Хороший контраст с широкими шортами создают облегающие вещи, например, майки или боди.

Особенно элегантно будут смотреться монохромные комплекты, а также сочетание молочно-белых бермудов с чёрным верхом. В то же время их можно носить с яркими или принтованными вещами. Одним из самых актуальных летних сочетаний называют белый и бирюзовый цвета.

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