Что надеть на свадьбу летом: советы для гостей

Солнечная погода, свежий ветерок и цветущие природные ландшафты делают лето идеальным временем для проведения свадеб. Ни молодожены, ни их гости могут не прятать красивые наряды под теплыми одеждами и красиво позировать для фото.

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Однако подобрать лук для свадьбы, куда вас пригласили гостем, может быть несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд. Жара, постоянный рост цен на вечерние наряды, желание вписаться в дресс-код вечеринки и при этом прийти в новых вещах – все это делает задачу совсем не такой простой. Как справиться с ней, посоветовало издание InStyle.

Что следует учесть

Первое, на что нужно обратить внимание, как только вы получили приглашение на свадьбу, это примечания о дресс-коде. Очевидно, что на свадьбу в стиле black tie и на свадебную вечеринку на пляже одеваться нужно будет по-разному. Вряд ли вам захочется прийти на празднование в своих лучших туфлях на шпильке и увязнуть каблуками в траве или песке.

Конечно, нужно учитывать и фактор жары. Если вы сильно потеете, вам лучше будет отказаться от шелка, на котором моментально становятся заметными следы пота. Хотите защитить себя от подобной неприятности, выбирайте такие гигроскопичные ткани, как лен, или принтованные материалы – на них влажные пятна заметны значительно меньше. А вот если вечеринка затянется до позднего вечера, стоит будет позаботиться о теплом слое – какой-то накидке или легком жакете. Ведь вечером может быть прохладно.

Если же на приглашении не указан стиль свадебного приема, тогда обратите внимание на манеру одеваться самих молодоженов. Обычно люди придерживаются выбранного стиля и в свой важный день. Поэтому скоординировать наряд с ними может стать удачным решением.

Как справиться с жарой

Выглядеть эффектно в 30-градусную жару – непростая задача, особенно учитывая необходимость сделать макияж, подобрать соответствующее нижнее белье и аксессуары. Особенно сложно скомбинировать все так, чтобы вам было комфортно на свадебном приеме, который проводится на открытом воздухе, где нет кондиционеров.

Один из самых эффективных способов справиться с высокой температурой — это избегать темных цветов и плотных тканей, в том числе шелка и тафты. Также обратите внимание на фасоны с открытыми плечами или спиной. В таких платьях всегда легче переносить жару. Однако, если дресс-код свадьбы не предусматривает одежду без рукавов, отдавайте предпочтение моделям не с облегающими, а со свободными, широкими рукавами. А веер может стать весьма стильным аксессуаром к вашему наряду.

На что обратить внимание при выборе обуви

Всегда рассчитывайте на то, что на свадьбе вам придется много стоять и ходить. Вы точно несколько раз примете участие в съемке свадебных фотографий, будете передвигаться между локациями, танцевать. Поэтому выбирайте обувь, в которой вам будет как можно удобнее. Например, дополните свой образ туфлями на устойчивом каблуке, а не на тонкой шпильке.

Для более неформального дресс-кода подойдут сандалии или босоножки на танкетке. И всегда рассматривайте для себя возможность прийти на праздник в обуви на плоской подошве. Это могут быть декорированные балетки или красивые атласные мюли. Они будут иметь шикарный вид и позволят вам чувствовать себя комфортно в течение всего дня.

Положитесь на аксессуары

Даже самый простой наряд может получить совершенно новое звучание, если сочетать его со стильными и модными аксессуарами. Например, сочетайте простой однотонный топ и льняные брюки с шелковым платком, повязанным на бедрах – вы сразу заметите, насколько более изысканным стал такой простой комплект.

Внимательно подбирайте украшения для посещения свадьбы. Это не должны быть драгоценности, которые спорили бы в цене с платьем невесты. Но выразительная акцентная бижутерия точно поможет вам собрать вместе и сделать праздничным даже достаточно сдержанный комплект вещей.

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