Что должно быть в осеннем гардеробе женщины за 50: советы стилистов

Женщинам за 50 не обязательно следовать каждому модному тренду, чтобы осенью выглядеть стильно. Гораздо важнее выбирать вещи, которые хорошо сидят, соответствуют образу жизни и позволяют создавать различные образы.

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Этой осенью стилисты издания styl.interia советуют обратить внимание на несколько универсальных предметов гардероба, способных стать основой повседневных и более элегантных комплектов. Среди них – замшевая верхняя одежда, прямые джинсы, качественный свитер, жакет свободного кроя и классические сапоги.

Замшевая верхняя одежда шоколадного или карамельного оттенка

Одним из заметных трендов осени 2026 года станет замша. Особенно актуально будут выглядеть куртки и пальто в глубоких шоколадных, карамельных и коньячных тонах, которые легко вписываются как в деловые, так и в повседневные образы. Такая палитра хорошо сочетается с денимом, бежевыми вещами, белым, черным и другими нейтральными оттенками.

Среди актуальных моделей стоит обратить внимание на куртки с высоким воротником, а поклонницам сдержанной классики – на прямые замшевые пальто. Например, пальто можно носить с джинсами и лоферами для непринуждённого образа или сочетать с юбкой, водолазкой и высокими сапогами. Интересной деталью станет шелковый платок, который придаст комплекту женственности.

Прямые джинсы

Хорошая пара джинсов остается одной из самых практичных инвестиций для осеннего гардероба. Прямой крой не привязан к мимолетным тенденциям и легко сочетается с рубашками, свитерами, жакетами и верхней одеждой. Для универсального гардероба подойдут модели сине-серого или темно-синего цвета.

Если хочется более сдержанного и элегантного эффекта, можно выбрать джинсы графитового, темно-синего или шоколадного оттенка. При этом стилисты советуют обращать внимание не только на фасон, но и на качество денима: ткань должна хорошо держать форму и не растягиваться чрезмерно во время носки.

Кашемировый или шерстяной свитер

Теплый свитер хорошего качества осенью может стать такой же базовой вещью, как классическая рубашка. Его можно носить отдельно или поверх рубашки, создавая элегантный, но не слишком официальный образ. Проще всего сочетать модели кремового, бежевого, карамельного, орехового и серого цветов.

Не стоит ограничиваться только однотонными вариантами. Для зрелого гардероба вполне уместны традиционные узоры – французская полоска, ромбы или фактурные косы. А если хочется добавить цвета, стоит присмотреться к оливковому, бордовому или темно-синему.

Жакет свободного кроя

Хорошо скроенный жакет способен преобразить даже самую простую комбинацию из джинсов и футболки. Для осени 2026 года актуальными остаются модели с легким oversize-кроем: они выглядят современно, не сковывают движений и позволяют создавать многослойные образы.

В базовом гардеробе особенно практичными будут жакеты черного, бежевого, серого, темно-синего или шоколадного цвета. Тем, у кого уже есть нейтральная модель, можно выбрать вариант в клетку, елочку или насыщенный бордовый оттенок. Жакет хорошо сочетается как с прямыми джинсами, так и с широкими брюками, лоферами или свитером.

Сапоги до колена

С наступлением прохладной погоды особое значение приобретает обувь, которая одновременно защищает от холода и дополняет образ. Сапоги до колена остаются универсальным осенним вариантом, особенно если выбрать модель с прямым голенищем и удобным невысоким каблуком.

Для гардероба на несколько сезонов лучше всего подойдут черные, темно-коричневые или коньячные сапоги. Стоит обратить внимание на материал и комфорт: качественная обувь должна быть удобной при длительном ношении. Такая пара одинаково хорошо будет смотреться с юбкой, платьем, джинсами или широкими брюками.

OBOZ.UA писал о самых модных цветах одежды на осень.

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