Какие цвета носить этой осенью: роскошные сочетания, выглядящие дорого

Модные тенденции меняются каждый сезон, но некоторые цветовые сочетания остаются актуальными на протяжении многих лет. Именно такие дуэты чаще всего ассоциируются с элегантностью, сдержанностью и дорогостоящим стилем.

Видео дня

Осенью 2026 года особенно популярными будут бордовый, шоколадно-коричневый, черный, томатно-красный, оливковый, моховый зеленый и насыщенный кобальтовый. В то же время эксперты отмечают, что для создания изысканного образа вовсе не обязательно покупать новый гардероб. Достаточно научиться правильно комбинировать вещи.

Бежевый и коричневый

Это одно из самых универсальных осенних сочетаний. Бежевый придает образу легкость, а коричневый – глубину и тепло.

Такой дуэт хорошо подходит как для повседневных комплектов, так и для более элегантных образов. Например, коричневые брюки можно сочетать с кремовым свитером, а бежевое пальто – с шоколадным трикотажем. Особенно эффектно эта комбинация смотрится с качественными натуральными тканями.

Черный и белый

Черно-белый дуэт давно стал классикой. Он не зависит от мимолетных трендов и практически всегда ассоциируется со сдержанной элегантностью.

Белая рубашка с черными брюками, светлый гольф с темным жакетом или черное пальто поверх белого трикотажа – простые комбинации, которые легко адаптировать к различным ситуациям. В то же время в таком минималистичном образе особенно заметны фактура и качество материалов.

Бургунди и бордовый

Глубокие винные оттенки традиционно возвращаются в моду осенью. В сезоне 2026 года они снова в числе самых актуальных.

Бургундский и бордовый можно сочетать между собой, создавая почти монохромный образ с различными оттенками одного цвета.

Такие цвета часто выбирают и представительницы королевских семей. Например, принцесса Уэльская Кейт неоднократно появлялась в пальто и костюмах насыщенных винных оттенков.

Золотой и темно-синий

Сочетание золота с темно-синим считается классикой стиля гламур. При этом совсем не обязательно использовать много блеска.

Темно-синее платье или костюм могут стать основой образа, а золотые серьги, ремень, застёжки или другие небольшие детали – его акцентом. Такое сочетание особенно хорошо подходит для вечерних и праздничных нарядов.

Белый и экрю

Светлые образы не стоит оставлять только для весны и лета. Осенью особенно актуальным будет экрю – мягкий кремово-белый оттенок.

Его можно сочетать с чистым белым, молочным или другими теплыми светлыми тонами. Это удачный вариант для тех, кто не хочет осенью переходить исключительно на темные цвета.

Серый и его оттенки

Еще один беспроигрышный вариант – образ в серых тонах. Для этого не обязательно подбирать вещи абсолютно одинакового цвета.

Наоборот, интереснее комбинировать разные оттенки: например, темно-серое пальто, светло-серые брюки и свитер голубовато-серого цвета. Благодаря разнице в оттенках и фактурах комплект не будет казаться однообразным.

Не более трёх цветов в одном образе

Чтобы осенний наряд оставался гармоничным, можно воспользоваться так называемым правилом трёх цветов. Его суть проста: в одном образе желательно использовать не более трёх основных оттенков.

Чем больше цветов одновременно сочетается в одежде, тем сложнее создать целостный наряд. Именно поэтому минималистичные образы часто производят более элегантное впечатление.

Также осенью стоит обратить особое внимание на материалы. Шерсть, кашемир, замша и качественный хлопок придают вещам фактурность и помогают даже простому комплекту выглядеть дороже.

Перед покупками стоит сначала просмотреть собственный гардероб. Бежевый свитер, коричневые брюки, белая рубашка или черный жакет вполне могут стать основой актуального осеннего образа без дополнительных затрат.

OBOZ.UA предлагает узнать о вещах, которые станут трендовыми в следующем году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.