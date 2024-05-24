Что брать с собой и как краситься: лайфхаки для макияжа в путешествии

Иметь хороший вид хочется в любой момент, но не всегда это возможно из-за условий и обстоятельств. Так нанести макияж в дороге кажется достаточно сложной задачей.

Однако визажисты убеждают, если правильно составить дорожный набор косметики, вы не перегрузите свою сумку и всегда будете иметь под рукой необходимые средства для нанесения мейка. OBOZ.UA изучил советы профессионалов.

Что положить в косметичку для макияжа в пути

Главное правило – все продукты должны быть компактными, легкими в использовании и универсальными. Также рекомендуется приобрести специальный дорожный набор инструментов для макияжа. В него должны входить как минимум кисточки для теней и румян, макияжный спонж и небольшое складное зеркальце.

Вот что профессионалы рекомендуют положить в набор косметики, когда вы отправляетесь в путешествие:

увлажняющий крем;

стойкое тонирующее средство;

консилер;

универсальное средство для окрашивания губ и щек;

нейтральная палетка теней;

стойка тушь для ресниц;

подводка для глаз;

закрепляющая пудра.

Также всегда хорошо иметь под рукой промокающую бумагу, несколько ватных палочек и спрей для фиксации макияжа. Особенно они пригодятся, если вы отправляетесь в жаркие края.

Как выбрать цвета для дорожной косметички

Первый совет тем, кто собирает косметичку в дорогу – выбирать максимально универсальные и нейтральные цвета продуктов. Едва ли вам понадобится ваша любимая красная помада, если вы отправитесь на природу, а вот увлажняющее средство иметь под рукой в таких условиях обязательно.

Еще один продукт, который может выручить вас в условиях тропиков – это зеленый корректор. Он быстро скроет любые покраснения на коже, будь то укусы комаров или солнечные ожоги. Оранжевый продукт поможет бороться с темными кругами вокруг глаз, если вы планируете вести насыщенную ночную жизнь и посещать вечеринки.

Если вы хотите иметь продукты для создания дневных и вечерних образов, захватите две помады. Нюдовая пригодится вам днем, а универсальная красная – вечером. Что касается теней, то выбирайте палетку, где цвета дублируются в матовом и мерцающем продуктах. Нейтральные матовые оттенки легко использовать для дневного макияжа, а если заменить или дополнить их сиянием, вы получите мейк для вечеринки.

Какие средства будут наиболее стойкими

Обязательно учтите, в какой климат вы отправляетесь. От этого зависит выбор продуктов для дорожной косметички. К примеру, если вы окажетесь в жаркой и влажной среде, вам не обойтись без водостойкой туши и сухой пудры, которая будет впитывать излишки влаги. А вот на сухом пустынном воздухе вам пригодится спрей для закрепления с эффектом увлажнения.

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