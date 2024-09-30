Черный маникюр: лучшие идеи дизайна для любителей минимализма. Фото

С наступлением прохладного осеннего сезона ведущие позиции nail-индустрии традиционно занимают глубокие оттенки лаков, идеально подходящие для пасмурного времени года. Черный стал базовым вневременным цветом, который из года в год становится фаворитом среди любителей моды.

Видео дня

Уникальность этой окраски заключается в том, что она выглядит прекрасно как на длинных, так и на коротких ногтях. Не зависимо от того, предпочтете вы однотонное покрытие или оригинальный дизайн, ваш маникюр будет непревзойденным. Редакторы издания Who What Wear собрали лучшие идеи декорирования ногтей для любителей минимализма.

Черный френч

Ровно как и темный оттенок, французский маникюр стал классикой nail-индустрии. Для того, чтобы добавить вашему дизайну осеннего настроения, замените традиционные белые кончики черными.

Черные глянцевые ногти

В следующий раз, посещая своего мастера по маникюру, попробуйте сделать черное глянцевое покрытие. Эта базовая окраска не только имеет "дорогой" вид, но и прекрасно сочетается с любым образом.

Минималистичный нейл-арт

Если вы предпочитаете минимализм на ногтях, однако иногда возникает желание поэкспериментировать, черный нейл арт идеально подойдет для этого. Добавьте несколько темных акцентов поверх нюдового оттенка, и у вас получится оригинальный дизайн.

Хромированные ногти

Хромированные ногти, достигшие пика своей популярности летом, не теряют ведущих позиций и в дождливое время года. Нанесите мерцающее покрытие на черный цвет лака, чтобы создать праздничный маникюр, который не останется без внимания.

Обратный френч

Для того чтобы сделать привычный французский маникюр более интересным, попробуйте нанести темную полоску не на кончик ногтя, а у кутикулы.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как повторить маникюр "Полночное небо", ставший новым фаворитом Гейли Бибер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!