'Зализанные' пучки и локоны остались в прошлом: четыре прически, которые перевернут мир моды в 2025 году

Новый год – время для экспериментов с новыми трендами. Тем более, отмечают эксперты, тенденции причесок, которые мы могли увидеть на Неделях моды сезона весна-лето 2025, выглядели оригинально.

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С одной стороны, ультра-гладкие и блестящие укладки снова будут в центре внимания, как для стрижки боб, так и для длинных волос. Кроме того, легкость, столь характерная для парижского образа, будет усилена эффектом утренней халатности. Как сообщает французский Vogue, в следующем году популярной станет необычная челка и нашумевший тренд "руслака".

Волосы сирены

После макияжа "русалки", заполонившего социальные сети, и нарядf "офисной сирены", который держится в трендах с начала 2024 года, летом 2025 года эстетика, вдохновленная русалками, получит новый глоток воздуха благодаря "волосам сирены". Это означает мокрые волосы, словно после купания в океане, или волны, усыпанные блестками.

Укладка "с постели"

Бунтарские пряди и естественное спадание на плечи – хотя прически "без усилий" появляются ежесезонно, парикмахеры за кулисами модных показов пошли еще дальше. В сезоне весна-лето 2025 укладки выглядят так, будто модели только что встали с постели.

Оригинальная челка

Длинный и прямой, боковой, треугольный, или с ровным срезом, одно можно сказать точно – челка будет в центре внимания следующим летом, и она становится одним из обязательных трендов для волос.

Блестящие пряди

Чем блестяще, тем лучше, считают эксперты. Дефиле с ультраблестящими, ультрашелковистыми волосами, словно вы только что побывали в парикмахерской, станет модным трендом сезона. Глянцевые прически топ-моделей с большим количеством геля и лака для волос привлекли внимание на подиумах Balmain, Hermès и других.

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